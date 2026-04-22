Phòng thay đồ Real dậy sóng vì Vinicius

Căng thẳng tại Real Madrid không chỉ dừng lại ở kết quả sân cỏ mà còn lan rộng vào sâu trong phòng thay đồ.

Vinicius là ngôi sao có cá tính mạnh.

Tâm điểm của mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào Vinicius Jr, nhưng lần này không phải vì màn trình diễn trên sân cỏ, mà bởi thái độ và hành vi đang gây ra nhiều tranh cãi nội bộ.

Những rạn nứt bắt đầu lộ rõ qua màn khẩu chiến ngay trên sân giữa Vinicius và Jude Bellingham trong trận đấu với Bayern Munich. Theo Fichajes, những phản ứng thái quá của ngôi sao người Brazil đang khiến ban lãnh đạo thực sự lo ngại về tính ổn định của tập thể.

Đáng chú ý, dưới thời HLV Alvaro Arbeloa, vai trò của Vinicius được nâng tầm trở thành không thể thay thế. Tuy nhiên, sự ưu ái này dường như tạo ra tác dụng ngược khi thái độ của anh dần tách biệt khỏi số đông đồng đội.

Chủ tịch Florentino Perez, người luôn theo sát mọi biến động tại câu lạc bộ, hiện đứng trước một bài toán nan giải. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, việc gia hạn hay giữ chân Vinicius giờ đây không chỉ dựa vào tài năng thuần túy mà còn phụ thuộc vào khả năng cải thiện sự gắn kết của anh với đội bóng.

Tương lai của Vinicius tại Madrid vẫn đang là một kịch bản mở. Tài năng của anh là điều không thể phủ nhận, nhưng để tiếp tục dẫn dắt hàng công "Los Blancos" chinh phục những đỉnh cao mới, anh cần lấy lại niềm tin từ các đồng đội.

Những tuần thi đấu tới tại La Liga sẽ là cơ hội cuối cùng để Vinicius chứng minh bản thân có phù hợp với Real hay không.

