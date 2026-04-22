Chủ tịch Perez đã tính xong chuyện Vinicius

Chủ tịch Florentino Perez có lời khẳng định về tương lai Vinicius sau mùa giải đầy biến động của Real Madrid.

Tương lai của Vinicius tại Real được định đoạt.

Real Madrid bước vào giai đoạn đánh giá lại toàn diện sau khi bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết UEFA Champions League. Dù cuộc đua La Liga chưa hoàn toàn khép lại, nội bộ đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là đã sớm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo Marca, tâm điểm của mọi cuộc trao đổi những ngày qua là chủ tịch Florentino Perez. Ông được cho là đã nói chuyện với nhiều nhân vật trong và ngoài CLB để tìm lời giải cho mùa bóng gây thất vọng.

Trong các cuộc thảo luận, cái tên Vinicius Junior xuất hiện liên tục. Trước những chỉ trích nhắm vào ngôi sao người Brazil, Chủ tịch Perez được cho là phản ứng rất dứt khoát: "Cứ để chuyện Vinicius cho tôi".

Thông điệp đó cho thấy niềm tin tuyệt đối của người đứng đầu Real Madrid dành cho số 7. Chủ tịch Perez xem Vinicius là tài sản chiến lược của CLB ở hiện tại lẫn tương lai. Ông tin cầu thủ này sẽ gia hạn hợp đồng và tiếp tục là trung tâm trong kế hoạch tái thiết.

Mùa giải năm nay, Vinicius không duy trì được hình ảnh bùng nổ quen thuộc. Phong độ thất thường cùng áp lực từ truyền thông khiến anh trở thành đề tài tranh cãi. Tuy nhiên, ông Perez không thay đổi quan điểm.

Chủ tịch Real Madrid tin rằng Vinicius vẫn là cầu thủ từng định đoạt các trận chung kết Champions League, ghi bàn tại Paris và London, đồng thời còn nhiều năm đỉnh cao phía trước.

Vinicus và Mbappe là hai cái tên được Perez đặt niềm tin lớn nhất.

Niềm tin ấy càng lớn hơn khi CLB sở hữu Mbappe. Theo quan điểm của Florentino, Vinicius và Mbappe vẫn là cặp đôi có thể dẫn dắt Real Madrid trở lại vị thế thống trị châu Âu.

Bên cạnh câu chuyện nhân sự trên sân, Chủ tịch Perez cũng được cho là không hài lòng với nhiều quyết định chuyên môn mùa này, đặc biệt việc sử dụng lực lượng chưa tương xứng với các khoản đầu tư lớn như Alvaro Carreras (50 triệu euro), Dean Huijsen (62,5 triệu euro) và đặc biệt là Franco Mastantuono (45 triệu euro).

Điều đó đồng nghĩa Real Madrid sẽ có những điều chỉnh đáng kể trong mùa hè. Một HLV mới, cách vận hành mới và áp lực lớn hơn dành cho cầu thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.