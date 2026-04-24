Guler giàu có ở tuổi 21

Tiền vệ Arda Guler đang từng bước khẳng định vị thế tại Real Madrid, không chỉ bằng chuyên môn trên sân cỏ mà còn qua sự gia tăng đáng kể về mặt tài sản.

Guler có khối tài sản ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Dù chưa phải là ngôi sao hàng đầu trong đội hình “Los Blancos”, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho thấy tiềm năng lớn cả về sự nghiệp lẫn thu nhập.

Theo Bolavip, khối tài sản ròng của Guler được ước tính vào khoảng 10 triệu USD . Con số này đến từ tổng hòa thu nhập từ tiền lương, giá trị chuyển nhượng và các hoạt động thương mại bước đầu trong sự nghiệp. Mức tài sản này giúp Guler nằm trong nhóm những cầu thủ sinh năm 2005 sở hữu giá trị tài chính cao nhất.

Sau khi chuyển từ Fenerbahçe sang Real Madrid, Guler đã có bước nhảy vọt về thu nhập. Hiện tại, anh nhận mức lương khoảng 5,6 triệu USD mỗi năm.

Mức đãi ngộ này giúp Guler trở thành một trong những cầu thủ trẻ có thu nhập cao nhất thế hệ của mình, đồng thời cho thấy niềm tin mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đặt vào tiềm năng phát triển lâu dài của anh.

Hợp đồng giữa Guler và Real Madrid có thời hạn đến năm 2029. Nếu hoàn thành trọn vẹn thỏa thuận này, tổng thu nhập của anh có thể chạm hoặc vượt mốc 30 triệu USD , chưa kể các khoản thưởng và hợp đồng quảng cáo.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Guler cũng là gương mặt gây sốt, đại diện cho thế hệ cầu thủ tài năng mới. Việc sở hữu một cầu thủ bản địa thi đấu và đá chính cho Real Madrid mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng đá nước này.

Sự nghiệp của Guler vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng những gì anh thể hiện cho thấy bản thân còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

