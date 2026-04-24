Premier League 'dậy sóng' vì Guler

Ánh hào quang của Guler nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các đại gia Premier League, đặc biệt là Manchester United, Manchester City.

Guler được nhiều đội bóng săn đón.

Theo Fichajes, hai CLB thành Manchester cùng một số đội bóng lớn khác tại Anh đang theo dõi sát tình hình của Arda Guler. Họ tin rằng lối chơi thông minh, kỹ thuật tốt và nhãn quan chiến thuật sắc bén của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ rất phù hợp với môi trường Premier League.

Vì thế, một cuộc cạnh tranh lớn có thể xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng hè, khi nhiều đội sẵn sàng chi số tiền rất lớn để thuyết phục Real Madrid nhả người.

Tuy nhiên, lập trường của Real Madrid lúc này rất rõ ràng: Guler không phải để bán. Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng trong bóng đá hiện đại, nếu xuất hiện đề nghị vào khoảng 120 triệu euro, bất kỳ CLB nào cũng sẽ phải suy nghĩ.

Về phần mình, Guler vẫn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp tại Madrid và chưa có ý định ra đi.

Ngôi sao sinh năm 2005 đang nhận được niềm tin lớn từ ban huấn luyện. Anh thể hiện sự trưởng thành vượt tuổi, đồng thời dần trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng Hoàng gia.

Tại La Liga, Guler không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, mà còn mang đến sự sáng tạo và khả năng tạo đột biến. Những màn trình diễn đó khiến anh trở thành tài sản được Chủ tịch Florentino Perez đặc biệt coi trọng.

Real Madrid xem Guler là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn, hướng tới thế hệ Galacticos trẻ trung và giàu khát vọng.

Dù vậy, với sức hút mạnh mẽ từ Premier League, tương lai của Arda Guler chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.