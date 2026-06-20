Phát biểu của Tổng thống Brazil về Neymar

Phát biểu của Tổng thống Brazil mới đây về Neymar làm dấy lên thêm tranh luận quanh vai trò của ngôi sao 34 tuổi tại World Cup 2026.

Tổng thống Brazil có phát biểu gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Tương lai và vị thế của Neymar tại tuyển Brazil tiếp tục trở thành đề tài nóng khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (thường được gọi với cái tên Lula) bất ngờ công khai nhắc đến tiền đạo này trong một sự kiện tại Belo Horizonte hôm 19/6.

Trong cuộc trò chuyện với một cậu bé tại Bệnh viện Luxembourg, Lula nhắc đến nữ huyền thoại Marta và hỏi liệu bóng đá Brazil hiện còn ai xuất sắc như cô hay không. Khi cậu bé trả lời "Neymar", nhà lãnh đạo Brazil lập tức đưa ra bình luận gây chú ý.

"Neymar còn chẳng ra sân thi đấu. Hôm qua, ông nghe người ta nói rằng cậu ấy là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được gọi lên tuyển nhưng làm việc tại nhà", Lula nói.

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Brazil. Nhiều người xem đây là lời châm biếm nhắm vào việc Neymar vẫn góp mặt trong danh sách World Cup dù chưa ra sân phút nào kể từ đầu giải.

Người hâm mộ Brazil đang rất mong chờ ngày Neymar thi đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao 34 tuổi được HLV Carlo Ancelotti triệu tập sau khi bình phục chấn thương cơ bắp chân phải. Tuy nhiên, Neymar vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận anh không đăng ký thi đấu ở trận gặp Haiti và tiếp tục ở lại đại bản doanh tại New Jersey để tập hồi phục.

Sự vắng mặt kéo dài của Neymar đang tạo ra những luồng ý kiến trái chiều tại Brazil. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của cựu sao Barcelona vẫn rất cần thiết trong phòng thay đồ.

Ngược lại, không ít ý kiến đặt câu hỏi về giá trị chuyên môn của anh khi đội tuyển bước vào giai đoạn quan trọng của World Cup. Trước đó, nhà báo nổi tiếng Juca Kfouri cũng gây tranh cãi khi nhận định Neymar "thậm chí không còn đủ sức đóng vai trò khuấy động bầu không khí trong đội tuyển".

Khi chưa thể xuất hiện trên sân cỏ, anh tiếp tục trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận ngoài chuyên môn, từ giới truyền thông cho đến cả người đứng đầu đất nước Brazil.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.