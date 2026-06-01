HLV huyền thoại World Cup rơi vào hôn mê

Carlos Alberto Parreira, HLV từng đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 1994, phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Bức ảnh chụp cùng huyền thoại Pele được HLV Carlos Alberto Parreira chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Thông tin từ Bệnh viện Samaritano Barra ở Rio de Janeiro cho biết Carlos Alberto Parreira được chuyển vào khoa hồi sức tích cực sau khi nhập viện hôm 16/6. Nhà cầm quân 83 tuổi đang điều trị tình trạng viêm phổi và phải hỗ trợ hô hấp bằng thiết bị y tế.

Trong thông báo chính thức, bệnh viện xác nhận Parreira hiện ở trạng thái ổn định nhưng chưa có thời gian cụ thể để chuyển về phòng điều trị thông thường. Gia đình cựu HLV tuyển Brazil cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì những lời động viên trong thời gian qua.

Sự việc khiến giới bóng đá Brazil đặc biệt quan tâm bởi Parreira là một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử "Selecao". Ông từng góp mặt trong đội ngũ huấn luyện giúp Brazil vô địch World Cup 1970 với vai trò chuyên gia thể lực, trước khi trực tiếp dẫn dắt đội tuyển giành cúp vàng thế giới năm 1994 tại Mỹ.

Dưới thời Parreira, Brazil trình diễn lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả, vượt qua Italy trên chấm luân lưu trong trận chung kết để mang về danh hiệu World Cup thứ tư trong lịch sử. Thành công ấy giúp ông trở thành một trong những HLV được kính trọng nhất của bóng đá xứ samba.

Vị HLV huyền thoại rất được tôn trọng tại Brazil. Ảnh: Instagram.

Sau chức vô địch năm 1994, Parreira còn tiếp tục dẫn dắt tuyển Brazil tại World Cup 2006. Ông cũng nổi tiếng với sự nghiệp huấn luyện kéo dài nhiều thập kỷ, từng làm việc ở nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau trên thế giới và đã 6 lần cùng các ĐTQG góp mặt tại World Cup.

Những năm gần đây, sức khỏe của Parreira suy giảm khi phải chiến đấu với bệnh ung thư hạch Hodgkin, một dạng ung thư ảnh hưởng đến hệ bạch huyết và khả năng miễn dịch của cơ thể. Dù vậy, ông vẫn duy trì sự hiện diện trong các hoạt động bóng đá và thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện lớn của Brazil.

Giữa lúc World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Bắc Mỹ, thông tin về Parreira nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều cựu cầu thủ, HLV và CĐV đã gửi lời chúc vị thuyền trưởng huyền thoại sớm hồi phục sức khỏe.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.