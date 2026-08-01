Lời đề nghị 34 triệu euro cho Salah

Trabzonspor gây chú ý khi sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ nhằm thuyết phục Mohamed Salah cập bến Thổ Nhĩ Kỳ.

Salah được săn đón hè này.

Theo nhà báo Yagiz Oglu, lãnh đạo Trabzonspor có buổi làm việc trực tiếp với người đại diện của Salah để trình bày đề nghị chính thức. Hai bên được cho là thảo luận chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở mức đãi ngộ. Trabzonspor đề nghị Salah bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương lên tới 17 triệu euro mỗi mùa, tương đương 34 triệu euro trong toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Đây là khoản đầu tư rất lớn, cho thấy quyết tâm của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đưa một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới về sân Senol Gunes.

Salah hiện là cầu thủ tự do sau khi khép lại hành trình đầy vinh quang cùng Liverpool vào cuối mùa giải trước. Trong nhiều năm khoác áo đội chủ sân Anfield, tiền đạo sinh năm 1992 trở thành biểu tượng của CLB khi góp công lớn mang về hàng loạt danh hiệu lớn, đồng thời ghi tên mình vào nhóm những cầu thủ hay nhất lịch sử Premier League.

Tuy nhiên, Trabzonspor sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất quyết liệt trên bàn đàm phán. Trước đó, Besiktas cũng theo đuổi Salah nhưng thương vụ đổ vỡ vì hai bên không tìm được tiếng nói chung về các điều khoản tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều đội bóng Saudi Pro League vẫn theo sát tình hình của tuyển thủ Ai Cập. Al Ittihad được xem là đối thủ đáng gờm nhất nhờ tiềm lực tài chính vượt trội.

Dù chưa đưa ra quyết định về bến đỗ tiếp theo, Salah chắc chắn sẽ là cái tên đắt giá trên thị trường chuyển nhượng hè này. Với lời đề nghị trị giá 34 triệu euro từ Trabzonspor cùng sự quan tâm của các đại gia Saudi Arabia, cuộc đua giành chữ ký của cựu sao Liverpool hứa hẹn sẽ còn rất nóng trong thời gian tới.

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