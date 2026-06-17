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Thể thao World Cup 2026

Trận đấu của Brazil lập kỷ lục người xem ở World Cup 2026

  • Thứ tư, 17/6/2026 12:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Hôm 14/6, trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco ở bảng C tạo nên cột mốc đáng nhớ về sức hút của World Cup 2026 tại thị trường Mỹ.

Trận đấu của Brazil thu hút lượng người xem lớn ở Mỹ.

Theo FOX Sports, cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco thu hút trung bình 10,019 triệu khán giả theo dõi trên kênh FOX, qua đó trở thành trận đấu vòng bảng World Cup được phát sóng bằng tại Mỹ có lượng người xem cao nhất lịch sử, tính riêng các trận không có sự góp mặt của tuyển Mỹ.

Đây là con số cực kỳ ấn tượng nếu đặt cạnh World Cup 2022. Bốn năm trước, lượng khán giả trung bình theo dõi các trận vòng bảng không có tuyển Mỹ chỉ đạt khoảng 3,21 triệu người. Điều đó đồng nghĩa sức hút của màn so tài giữa Brazil và Morocco nhiều hơn tới 212%.

Không dừng lại ở đó, lượng người xem còn bùng nổ vào giai đoạn cuối trận. Trong khung thời gian từ 19h45 đến 20h (giờ địa phương), số khán giả theo dõi đạt đỉnh 13,119 triệu người, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của cuộc đối đầu này.

Kết quả hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn của Mỹ. Kansas City dẫn đầu về tỷ suất người xem với chỉ số 6,32 điểm rating và 22% thị phần khán giả. Xếp sau lần lượt là Austin, West Palm Beach, Boston và Dallas, những khu vực có cộng đồng người hâm mộ bóng đá ngày càng phát triển.

Đối với Brazil, trận hòa trước Morocco khiến hành trình tại vòng bảng của họ trở nên khó lường hơn. Đại diện Nam Mỹ sẽ tiếp tục bước vào cuộc chạm trán với Haiti, trong khi Morocco hướng đến màn so tài với Scotland.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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