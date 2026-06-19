Ghế trống bí ẩn ở World Cup 2026

Nhiều khán đài trống được ghi nhận ở các trận đấu tổ chức tại Mexico, bất chấp việc vé được thông báo đã bán hết từ nhiều tháng trước.

Sau trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi trên sân Azteca, hiện tượng các khu vực khán đài vắng người một lần nữa tái diễn ở cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại Guadalajara.

Trước giờ bóng lăn, ban tổ chức kỳ vọng sân đấu chật kín khán giả bởi toàn bộ số vé được tiêu thụ từ lâu. Tuy nhiên, hình ảnh truyền hình cho thấy nhiều hàng ghế ở một số khu vực vẫn không có người ngồi.

Theo truyền thông Mexico, tình trạng ghế trống xuất hiện rõ nhất tại hai khán đài ở tầng dưới của sân vận động. Trong suốt hiệp một trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech, nhiều hàng ghế vẫn để trống hoàn toàn dù đây được xem là một trong những trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc xuất hiện nhiều ghế trống.

Một trong những nguyên nhân được đặt ra là hoạt động bán vé chợ đen. Chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, nhiều phe vé xuất hiện quanh khu vực sân Guadalajara, chào bán vé với mức giá từ 4.000 đến 5.800 USD . Tuy nhiên, những người mua không nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào về tính hợp lệ của các tấm vé này.

Về phía FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng số ghế trống thuộc khu vực dành cho những khán giả lựa chọn theo dõi trận đấu trong tư thế đứng thay vì ngồi tại chỗ. Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa thuyết phục được dư luận khi các khu vực nói trên gần như không có người xuất hiện trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Sự việc đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về công tác phân phối vé và kiểm soát lượng khán giả tại các sân vận động ở Mexico trong kỳ World Cup năm nay.

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