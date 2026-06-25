Cất Son Heung-min, Hàn Quốc đánh mất điểm tựa

Việc HLV Hong Myung-bo để Son Heung-min dự bị trở thành quyết định gây tranh cãi lớn sau thất bại 0-1 của Hàn Quốc trước Nam Phi sáng 25/6.

Son Heung-min chỉ vào sân từ ghế dự bị trong ngày Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Ngay trước giờ bóng lăn, nhiều CĐV Hàn Quốc tưởng như có sai sót trên bảng đội hình. Son Heung-min không xuất phát. Với một cầu thủ là đội trưởng, biểu tượng số một và người khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử Hàn Quốc, đó không thể là chi tiết bình thường.

Hàn Quốc thiếu ý tưởng, Nam Phi biết chờ thời cơ

HLV Hong Myung-bo có quyền đưa ra lựa chọn chiến thuật. Nhưng trong một trận đấu Hàn Quốc vẫn còn mục tiêu rõ ràng ở bảng A, việc cất Son trên ghế dự bị là quyết định quá mạo hiểm. Khi đội bóng thua Nam Phi 0-1, canh bạc ấy lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích.

Son không còn ở giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Anh 33 tuổi, đang trải qua thời gian khó khăn tại LAFC và không ghi bàn đều đặn như trước. Cũng có cơ sở để đặt câu hỏi liệu Son còn phù hợp đá trung phong hay nên được kéo sang cánh trái, hoặc chơi tự do phía sau tiền đạo.

Nhưng một vấn đề về phong độ không đồng nghĩa với việc có thể gạt Son khỏi đội hình xuất phát ở trận cầu sống còn.

Hàn Quốc cần kinh nghiệm, cần một thủ lĩnh và cần người có thể tạo khác biệt trong khoảnh khắc. Son có thể không còn bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng giá trị của anh không chỉ nằm ở số cú sút hay bàn thắng.

Sự hiện diện của Son đủ để kéo hàng thủ đối phương lùi sâu hơn, mở khoảng trống cho Lee Kang-in, Hwang Hee-chan hay các vệ tinh phía sau.

Khi Son ngồi ngoài, Hàn Quốc mất đi nhiều hơn một ngôi sao. Họ mất điểm tựa tinh thần trong trận đấu mà áp lực ngày càng lớn sau từng phút.

Quyết định cất Son trên ghế dự bị trở thành tâm điểm tranh cãi sau thất bại của Hàn Quốc trước Nam Phi.

Thất bại 0-1 trước Nam Phi phơi bày vấn đề lớn của Hàn Quốc: họ cầm bóng không đồng nghĩa với kiểm soát được trận đấu. Đội bóng của Hong Myung-bo có thời lượng kiểm soát bóng, có những pha triển khai ở biên, nhưng thiếu đường chuyền cuối cùng đủ sắc và thiếu một nhân vật có thể làm thay đổi nhịp trận.

Nam Phi không cần chơi bóng hoa mỹ. Họ phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt và chờ đúng thời điểm để tung đòn. Bàn thắng của Thapelo Maseko ở hiệp hai là cú đánh lạnh lùng vào một Hàn Quốc càng đá càng nôn nóng.

Khi Son được tung vào sân, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Anh bước vào trận đấu trong thế phải sửa sai cho cả hệ thống, thay vì được đặt vào môi trường phù hợp để dẫn dắt đội bóng từ đầu. Đó là khác biệt lớn.

Một ngôi sao không thể lúc nào cũng cứu được tập thể, nhất là khi anh chỉ được sử dụng như phương án chữa cháy.

Cái giá của một canh bạc

Sau chiến thắng trước CH Czech và thất bại trước Mexico, Hàn Quốc cần một kết quả đủ an toàn trước Nam Phi. Thay vào đó, họ chọn cách mạo hiểm với đội hình không có Son từ đầu và nhận kết cục cay đắng.

Nếu Hàn Quốc phải dừng bước, quyết định để Son dự bị trước Nam Phi sẽ còn được nhắc lại rất lâu.

HLV Hong có thể lý giải rằng muốn tạo cú hích, làm mới hàng công hoặc giảm sự phụ thuộc vào Son. Nhưng trong bóng đá, thời điểm đưa ra quyết định quan trọng không kém bản thân quyết định. Thử nghiệm chiến thuật ở một trận đấu then chốt luôn là con dao hai lưỡi.

Với Hàn Quốc, lưỡi dao ấy đã quay ngược lại.

Trận thua Nam Phi không chỉ khiến cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc trở nên mong manh. Nó còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách đội bóng này sử dụng biểu tượng lớn nhất của mình.

Son có thể không còn là lời giải duy nhất, nhưng việc để anh ngồi ngoài ở thời điểm đội tuyển cần bản lĩnh nhất rõ ràng là lựa chọn khó thuyết phục.

Nếu Hàn Quốc phải dừng bước, quyết định để Son dự bị trước Nam Phi sẽ còn được nhắc lại rất lâu. Không phải như một chi tiết chiến thuật, mà như khoảnh khắc HLV Hong Myung-bo tự đẩy đội bóng của mình vào thế khó.