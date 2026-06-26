Cầu thủ châu Á duy nhất nhận vinh dự như Ronaldo, Messi

Hậu vệ Yuto Nagatomo của tuyển Nhật Bản làm nên lịch sử cho bóng đá châu Á khi ra sân ở trận gặp Thụy Điển tại lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.

Nagatomo nhận vinh dự đặc biệt.

Cụ thể, Nagatomo được FIFA trao huy hiệu “Legacy Patch” để gắn trên tay áo. Đây là huy hiệu đặc biệt dành riêng cho những cầu thủ có từ 5 lần tham dự World Cup trở lên, được xem như lời tri ân dành cho những ngôi sao có đóng góp bền bỉ và lâu dài cho giải đấu.

Ở tuổi 39, Nagatomo trở thành cầu thủ châu Á duy nhất nhận huy hiệu đặc biệt của FIFA. Trước đó, có 5 tên tuổi lớn cũng nhận vinh dự này tại World Cup 2026, gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer và Guillermo Ochoa.

Dù gần chạm mốc 40 tuổi, Nagatomo vẫn cho thấy giá trị nhờ kinh nghiệm dày dạn và nền tảng thể lực bền bỉ. Anh từng khoác áo nhiều CLB lớn của bóng đá châu Âu như Inter Milan, Galatasaray hay Marseille trước khi trở về thi đấu cho FC Tokyo.

Nagatomo ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2008, từ đó đến nay có 145 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng. Ở mùa giải 2026, Nagatomo vẫn là trụ cột của FC Tokyo khi có 8 lần ra sân. Kinh nghiệm cùng đẳng cấp được kiểm chứng ở châu Âu giúp hậu vệ này tạo ra giá trị lớn cho CLB Nhật Bản.

World Cup 2026 sẽ là nơi Nagatomo khép lại hành trình đáng nhớ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Á.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.