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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ châu Á duy nhất nhận vinh dự như Ronaldo, Messi

  • Thứ sáu, 26/6/2026 07:59 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Hậu vệ Yuto Nagatomo của tuyển Nhật Bản làm nên lịch sử cho bóng đá châu Á khi ra sân ở trận gặp Thụy Điển tại lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.

Nagatomo nhận vinh dự đặc biệt.

Cụ thể, Nagatomo được FIFA trao huy hiệu “Legacy Patch” để gắn trên tay áo. Đây là huy hiệu đặc biệt dành riêng cho những cầu thủ có từ 5 lần tham dự World Cup trở lên, được xem như lời tri ân dành cho những ngôi sao có đóng góp bền bỉ và lâu dài cho giải đấu.

Ở tuổi 39, Nagatomo trở thành cầu thủ châu Á duy nhất nhận huy hiệu đặc biệt của FIFA. Trước đó, có 5 tên tuổi lớn cũng nhận vinh dự này tại World Cup 2026, gồm Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer và Guillermo Ochoa.

Dù gần chạm mốc 40 tuổi, Nagatomo vẫn cho thấy giá trị nhờ kinh nghiệm dày dạn và nền tảng thể lực bền bỉ. Anh từng khoác áo nhiều CLB lớn của bóng đá châu Âu như Inter Milan, Galatasaray hay Marseille trước khi trở về thi đấu cho FC Tokyo.

Nagatomo ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2008, từ đó đến nay có 145 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng. Ở mùa giải 2026, Nagatomo vẫn là trụ cột của FC Tokyo khi có 8 lần ra sân. Kinh nghiệm cùng đẳng cấp được kiểm chứng ở châu Âu giúp hậu vệ này tạo ra giá trị lớn cho CLB Nhật Bản.

World Cup 2026 sẽ là nơi Nagatomo khép lại hành trình đáng nhớ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Á.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

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  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

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