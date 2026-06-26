Đội thứ hai vào vòng knock-out World Cup với vị trí thứ 3

Sau Bosnia & Herzegovina, đến lượt Ecuador ghi tên mình vào vòng knock-out bằng suất dành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Ở lượt trận cuối bảng E sáng 26/6, Ecuador tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Đức 2-1. Chiến thắng quý giá này giúp đại diện Nam Mỹ khép lại vòng bảng với 4 điểm, xếp thứ ba sau Đức và Bờ Biển Ngà, đồng thời trở thành đội tuyển thứ hai đoạt vé đi tiếp theo diện một trong 8 đội hạng 3 xuất sắc.

Người hùng của Ecuador là Gonzalo Plata. Phút 77, tiền đạo này nhanh chân đệm bóng cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa đội nhà tiến vào vòng knock-out lần thứ hai trong lịch sử, sau kỳ World Cup 2006.

Sau khi bảng E kết thúc, Ecuador và Bosnia & Herzegovina chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out. Bất chấp kết quả của 7 bảng đấu còn lại, 4 điểm là đủ để hai đội giữ vững vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Trước đó, Bosnia & Herzegovina là đội đầu tiên giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 sau chiến thắng 3-1 trước Qatar ở bảng B.

Theo phân nhánh hiện tại, đối thủ của Ecuador ở vòng 1/32 nhiều khả năng sẽ là đội đứng đầu bảng L. Trong trường hợp cục diện các bảng đấu thay đổi, đại diện Nam Mỹ cũng có thể chạm trán Mexico hoặc Thụy Sĩ ở vòng đấu loại trực tiếp.

Việc liên tiếp xuất hiện những đội bóng giành vé từ vị trí thứ 3 cho thấy thể thức mở rộng của World Cup 2026 đang tạo thêm nhiều cơ hội cho các đội tuyển biết bứt phá đúng thời điểm, hứa hẹn các diễn biến còn lại của vòng bảng vẫn rất hấp dẫn.

Xếp hạng tạm thời các đội hạng 3 sau khi bảng E khép lại sáng 26/6. Đồ họa: Flashscore.

Ecuador bất ngờ vươn lên dẫn Đức 2-1 Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.