Ronaldo lu mờ trước James Rodriguez

Tiền vệ James Rodriguez để lại màn trình diễn ấn tượng trong trận hòa 0-0 của Colombia trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6.

Trong suốt 90 phút trên sân, James liên tục tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng điều tiết lối chơi và sáng tạo. Anh thực hiện tới 5 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội, tung ra 3 cú dứt điểm, chạm bóng 85 lần và có 22 pha dẫn bóng.

Bên cạnh đó, cựu ngôi sao Real Madrid còn thực hiện thành công 6 đường chuyền dài, thắng 3 pha tranh chấp, có 4 lần thu hồi bóng và đạt tỷ lệ rê bóng thành công 100%.

Dù Colombia không thể giành chiến thắng khi bàn thắng của Davinson Sanchez bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, màn trình diễn của James vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tiền vệ 35 tuổi là nhân tố quan trọng giúp Colombia kiểm soát thế trận, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng K và giành quyền vào vòng 32 đội.

James gây ấn tượng ở tuổi 34. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo lại có ngày thi đấu khá mờ nhạt. Đội trưởng Bồ Đào Nha chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không ghi bàn hay kiến tạo.

CR7 cũng không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội, không thực hiện thành công pha rê bóng nào và chỉ có một cú sút trúng đích. Ngoài ra, anh còn có hai cú sút bị chặn, chạm bóng vỏn vẹn 35 lần và chỉ thắng 2 pha tranh chấp.

Sự đối lập trong màn trình diễn của hai ngôi sao từng nhiều năm chinh chiến tại châu Âu khiến người hâm mộ dễ so sánh. Trong ngày Ronaldo bị hàng thủ Colombia phong tỏa, James lại chứng minh đẳng cấp bằng khả năng dẫn dắt lối chơi, qua đó trở thành cầu thủ nổi bật nhất trận và làm lu mờ người đồng nghiệp bên phía Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc Ronaldo dạy dỗ đàn em trên sân tập Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.