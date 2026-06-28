Đối thủ của tuyển Anh ở vòng knock-out, Brazil đang chờ sẵn

Đứng đầu bảng L, tuyển Anh đối mặt với hành trình đầy chông gai khi khả năng phải chạm trán Brazil ngay từ tứ kết World Cup 2026.

Anh có thể gặp Brazil ở tứ kết.

Bước vào lượt trận cuối vòng bảng trên sân New Jersey sáng 28/6, tuyển Anh gặp không ít khó khăn trước Panama. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trong suốt hiệp một khi không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau quãng nghỉ, "Tam sư" đẩy cao nhịp độ tấn công. Sự kiên nhẫn của tuyển Anh được đền đáp khi Jude Bellingham và Harry Kane ghi bàn mang về chiến thắng 2-0. Với ngôi đầu bảng L, tuyển Anh sẽ gặp CHDC Congo ở vòng 32 đội.

Nếu vượt qua vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out, thử thách thật sự sẽ xuất hiện khi Anh khả năng đụng đồng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội. Được thi đấu trên sân nhà Mexico City, đại diện CONCACAF hứa hẹn sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, qua đó gây khó dễ cho tuyển Anh.

Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa vào bán kết của "Tam sư" còn có thể bị chặn đứng bởi Brazil. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới sẽ là đối thủ của Anh ở tứ kết nếu cả hai cùng vượt qua vòng 16 đội. Đây được xem là bài kiểm tra lớn với tham vọng đăng quang của thầy trò HLV Tuchel.

Nếu vượt qua Brazil, Argentina khả năng sẽ là chướng ngại vật ở bán kết, trước khi "Tam sư" có thể phải chạm trán một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hoặc Hà Lan ở chung kết.

Với nhánh đấu quy tụ hàng loạt ông lớn của bóng đá thế giới, con đường hướng tới chiếc cúp vàng World Cup 2026 của tuyển Anh được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất.

Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Panama Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.