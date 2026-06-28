Hai anh em lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup 2026

World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử chứng kiến hai anh em ruột cùng ghi bàn nhưng khoác áo hai đội tuyển quốc gia khác nhau.

Brian Brobbey là nhân tố nổi bật của Hà Lan. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 tiếp tục xuất hiện một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có hai anh em ruột cùng ghi bàn cho hai đội tuyển khác nhau. Kỷ lục được thiết lập sau pha lập công của Derrick Luckassen trong màu áo Ghana trước Croatia ở lượt cuối bảng L rạng sáng 28/6.

Trung vệ 30 tuổi ghi bàn nhưng Ghana vẫn nhận thất bại 1-2 trước Croatia. Dù không thể giúp đội nhà giành chiến thắng, Luckassen vẫn đi vào lịch sử khi kết hợp cùng em trai Brian Brobbey tạo nên cặp anh em đầu tiên cùng "nổ súng" cho hai đội tuyển khác nhau tại một kỳ World Cup.

Trước đó, Brobbey tỏa sáng trong màu áo Hà Lan với ba pha lập công ở vòng bảng, gồm cú đúp vào lưới Thụy Điển và một bàn trước Tunisia. Thành tích của chân sút 24 tuổi giúp "Cơn lốc màu da cam" giành vé vào vòng knock-out.

Hai anh em Luckassen và Brobbey đều sinh ra tại Amsterdam (Hà Lan), có bố mẹ mang gốc Ghana và cách nhau 6 tuổi. Brobbey trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Hà Lan, khoác áo các cấp độ đội tuyển và hiện thi đấu cho Sunderland. Trong khi đó, Luckassen từng chơi cho các đội trẻ Hà Lan nhưng chưa bao giờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Luckassen chọn Ghana thay vì Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Cơ hội đến với Luckassen khi Liên đoàn Bóng đá Ghana thuyết phục anh đổi màu áo đội tuyển. Trung vệ đang khoác áo Pafos chỉ có trận ra mắt Ghana vào tháng 3 năm nay. Ở tuổi 30, trước khi góp mặt tại World Cup và lập tức ghi dấu ấn bằng cột mốc lịch sử.

Cả Ghana lẫn Hà Lan đều đã giành quyền vào vòng knock-out. Tuy nhiên, theo nhánh đấu hiện tại, hai anh em chỉ có thể đối đầu nếu cùng góp mặt ở trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba.

World Cup 2026 thậm chí còn có thể chứng kiến thêm một trường hợp tương tự. Tiền vệ Desire Doue đã ghi bàn cho Pháp trong chiến thắng 4-1 trước Na Uy.

Anh là em trai của Guela Doue, hậu vệ khoác áo Bờ Biển Ngà. Nếu Guela cũng lập công ở vòng knock-out, giải đấu năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận thêm một kỷ lục hiếm có trong lịch sử World Cup.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.