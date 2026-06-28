Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh thành 'nạn nhân' đầu tiên của luật FIFA mới

  • Chủ nhật, 28/6/2026 07:34 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Ở trận thắng Panama 2-0 thuộc bảng L World Cup 2026 sáng 28/6, tuyển Anh trở thành nạn nhân của luật mới FIFA khi bị tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc.

Tuyển Anh có tình huống ném biên vụng về.

Ngay những phút đầu trận trên sân MetLife, "Tam sư" được hưởng quả ném biên bên cánh phải. Bukayo Saka nhanh chóng chuẩn bị đưa bóng trở lại cuộc chơi, nhưng sự thiếu ăn ý với Jarrell Quansah khiến tình huống trở nên lúng túng. Quansah chạy ra thực hiện quả ném thay cho Saka để cầu thủ Arsenal di chuyển lên phía trên, song cả hai mất quá nhiều thời gian.

Trọng tài lập tức cắt còi và trao quyền ném biên cho Panama, khiến các cầu thủ Anh không khỏi ngỡ ngàng. May mắn cho đoàn quân của HLV Thomas Tuchel là đối thủ không tận dụng được lợi thế này và Anh nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Đây là hệ quả từ luật mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Theo quy định, các đội chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Nếu trọng tài xác định cầu thủ cố tình kéo dài thời gian, ông sẽ ra hiệu đếm ngược bằng tay. Khi hết 5 giây mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên sẽ thuộc về đối phương. Với tình huống phát bóng lên, đội vi phạm sẽ bị phạt bằng một quả phạt góc.

Saka và Quansah phần nào có thể được thông cảm khi đây đều là lần đầu đá chính của họ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, người hâm mộ lại không dễ dàng bỏ qua sai sót này. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích màn phối hợp vụng về của tuyển Anh, thậm chí gọi đây là tình huống "đáng xấu hổ" khi một đội bóng lớn còn không thể thực hiện nhanh một quả ném biên.

HLV Tuchel cũng tỏ rõ bực tức. Chiến lược gia người Đức liên tục phản ứng dữ dội trước những pha xử lý thiếu chính xác của các học trò ở đầu trận, thậm chí cởi phăng áo khoác bên ngoài để bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn thiếu tập trung.

Dù vậy, tuyển Anh vẫn kịp xốc lại tinh thần để giành chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó đứng đầu bảng L.

Kane nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Ghana Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.

Kane phá kỷ lục ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup

Pha lập công vào lưới Panama sáng 28/6 giúp Harry Kane chính thức vượt qua huyền thoại Gary Lineker, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

2 giờ trước

Bellingham tỏa sáng trong ngày tuyển Anh vào vòng knock-out World Cup

Sáng 28/6, Jude Bellingham ghi bàn và kiến tạo giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0, qua đó giành vé vào vòng 32 đội World Cup với ngôi nhất bảng L.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Tuyển Anh FIFA Tuyển Anh Tuyển Panama Tuyển Anh

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Con ac mong voi tuyen Tay Ban Nha hinh anh

Cơn ác mộng với tuyển Tây Ban Nha

35 phút trước 07:53 28/6/2026

0

Đánh bại Uruguay để giành ngôi đầu bảng H, Tây Ban Nha phải trả giá bằng cơn bão chấn thương khiến kế hoạch cho vòng knock-out bị đảo lộn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý