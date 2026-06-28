Tuyển Anh thành 'nạn nhân' đầu tiên của luật FIFA mới

Ở trận thắng Panama 2-0 thuộc bảng L World Cup 2026 sáng 28/6, tuyển Anh trở thành nạn nhân của luật mới FIFA khi bị tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc.

Tuyển Anh có tình huống ném biên vụng về.

Ngay những phút đầu trận trên sân MetLife, "Tam sư" được hưởng quả ném biên bên cánh phải. Bukayo Saka nhanh chóng chuẩn bị đưa bóng trở lại cuộc chơi, nhưng sự thiếu ăn ý với Jarrell Quansah khiến tình huống trở nên lúng túng. Quansah chạy ra thực hiện quả ném thay cho Saka để cầu thủ Arsenal di chuyển lên phía trên, song cả hai mất quá nhiều thời gian.

Trọng tài lập tức cắt còi và trao quyền ném biên cho Panama, khiến các cầu thủ Anh không khỏi ngỡ ngàng. May mắn cho đoàn quân của HLV Thomas Tuchel là đối thủ không tận dụng được lợi thế này và Anh nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Đây là hệ quả từ luật mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Theo quy định, các đội chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Nếu trọng tài xác định cầu thủ cố tình kéo dài thời gian, ông sẽ ra hiệu đếm ngược bằng tay. Khi hết 5 giây mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên sẽ thuộc về đối phương. Với tình huống phát bóng lên, đội vi phạm sẽ bị phạt bằng một quả phạt góc.

Saka và Quansah phần nào có thể được thông cảm khi đây đều là lần đầu đá chính của họ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, người hâm mộ lại không dễ dàng bỏ qua sai sót này. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích màn phối hợp vụng về của tuyển Anh, thậm chí gọi đây là tình huống "đáng xấu hổ" khi một đội bóng lớn còn không thể thực hiện nhanh một quả ném biên.

HLV Tuchel cũng tỏ rõ bực tức. Chiến lược gia người Đức liên tục phản ứng dữ dội trước những pha xử lý thiếu chính xác của các học trò ở đầu trận, thậm chí cởi phăng áo khoác bên ngoài để bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn thiếu tập trung.

Dù vậy, tuyển Anh vẫn kịp xốc lại tinh thần để giành chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó đứng đầu bảng L.

Kane nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Ghana Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.