HLV đầu tiên rời ghế nóng ngay sau World Cup 2026

HLV Steve Clarke bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi tuyển Scotland chính thức dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026.

HLV Steve Clarke rời tuyển Scotland.

Liên đoàn Bóng đá Scotland (SFA) xác nhận chiến lược gia 62 tuổi rời cương vị thuyền trưởng sau khi Scotland không thể giành vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Âu kết thúc bảng C ở vị trí thứ 3, nhưng không nằm trong nhóm 8 đội có thành tích tốt để đi tiếp.

Quyết định của Clarke gây nhiều bất ngờ bởi mới tháng 5 vừa qua, ông gia hạn hợp đồng đến hết World Cup 2030 và được kỳ vọng dẫn dắt Scotland tại Euro 2028, giải đấu được đồng tổ chức bởi Vương quốc Anh và Ireland.

Trong thông báo chia tay, SFA dành nhiều lời tri ân cho Clarke, gọi ông là HLV thành công nhất lịch sử tuyển quốc gia. Trong 7 năm cầm quân, ông giúp Scotland chấm dứt cơn khát 28 năm không thể góp mặt tại một kỳ World Cup. Scotland cũng lần đầu tiên giành quyền tham dự hai kỳ Euro liên tiếp.

Phát biểu trước khi rời ghế nóng, Clarke xúc động: "Điều khiến tôi lưu luyến nhất chính là các cầu thủ. Nếu không có họ, chúng đã không thể tạo nên những ký ức tuyệt vời từ năm 2019 đến nay. Họ xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi và sự yêu mến từ người hâm mộ. Với tôi, được trở thành HLV của họ là một vinh dự lớn".

Chiến lược gia sinh năm 1963 cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới người kế nhiệm, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt nhiệm kỳ.

Sự ra đi của Clarke đánh dấu hồi kết cho một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Scotland. Nhiệm vụ của SFA là tìm kiếm một HLV đủ năng lực để tiếp nối những thành quả mà chiến lược gia 62 tuổi gây dựng.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.