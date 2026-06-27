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Thể thao World Cup 2026

Kịch bản Scotland vào vòng knock-out dù nằm ngoài top 8

  • Thứ bảy, 27/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tuyển Scotland còn tia hy vọng mong manh để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out một kỳ World Cup.

Scotland anh 1

Thứ hạng của Scotland sau loạt trận sáng 27/6.

Scotland hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng 12 đội đứng thứ 3, trong khi chỉ 8 đội có thành tích tốt giành quyền vào vòng 32 đội. Theo siêu máy tính Opta, khả năng đi tiếp của đại diện đến từ châu Âu chỉ còn vỏn vẹn 0,07%.

Hôm 25/6, Scotland được đánh giá có 42% cơ hội vượt qua vòng bảng sau thất bại 0-3 trước Brazil. Tuy nhiên, kết quả bất lợi ở các bảng đấu khác khiến tỷ lệ này liên tục lao dốc. Các chiến thắng của Ecuador và Thụy Điển, cùng trận hòa 0-0 giữa Paraguay và Australia, đều đẩy Scotland đến sát bờ vực bị loại.

Loạt trận mới nhất mang đến cả hy vọng lẫn thất vọng. Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay giúp Scotland sáng cửa hơn đôi chút, nhưng trận hòa giữa Iran và Ai Cập lại khiến cơ hội của họ tiếp tục bị thu hẹp.

Để tạo kỳ tích, Scotland cần hàng loạt điều kiện cùng xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng vòng bảng.

Trước hết, Croatia phải thua Ghana với cách biệt ít nhất 3 bàn ở bảng L. Cùng với, ở bảng J, Algeria phải thua Áo từ 2 bàn trở lên hoặc Áo phải thất bại trước đội bóng này với cách biệt ít nhất 4 bàn. Khi hai điều đó diễn ra, các đội hạng ba ở bảng L và J sẽ bị đẩy xuống dưới Scotland trên bảng xếp hạng các đội thứ ba.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, tại bảng K, Uzbekistan phải hòa CHDC Congo hoặc nếu thắng thì không được thắng với cách biệt quá 3 bàn. Điều đó sẽ đảm bảo CHDC Congo hay Uzbekistan không vọt lên đứng trước Scotland.

Xác suất cho tất cả những điều kiện này xuất hiện chỉ là 0,07%. Dẫu vậy, Scotland vẫn sẽ dõi theo từng diễn biến ở các bảng đấu còn lại với niềm tin vào một phép màu hiếm có tại World Cup 2026.

Vì sao Scotland chưa bị loại khỏi World Cup 2026 dù nằm ngoài top 8?

Dù đứng ngoài nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, Scotland chưa chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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