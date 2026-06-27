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Thể thao World Cup 2026

Xác định 5 đội vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí thứ 3

  • Thứ bảy, 27/6/2026 12:54 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Trưa 27/6, Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt chỉ nhờ 3 điểm.

Senegal (áo trắng) chính thức vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một cột mốc chưa từng có khi Senegal chính thức giành vé vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, dù chỉ giành được 3 điểm sau vòng bảng.

Đại diện châu Phi khởi đầu chiến dịch bằng thất bại 1-3 trước Pháp, sau đó tiếp tục gục ngã 2-3 trước Na Uy. Đứng trước nguy cơ bị loại sớm, Senegal buộc phải thắng Iraq ở lượt trận cuối và họ làm được điều đó theo cách không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0.

Chiến thắng đậm giúp Senegal khép lại bảng I với 3 điểm, hiệu số +2 và ghi tới 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp của họ vẫn phải chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại, đặc biệt là bảng G.

Và khi lượt trận cuối bảng G khép lại, mọi nghi ngờ được xóa bỏ. Senegal nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Trước đó, 4 đội xếp thứ 3 chắc suất đi tiếp đều giành được 4 điểm gồm Thụy Điển (bảng F), Ecuador (bảng E), Bosnia & Herzegovina (bảng B) và Paraguay (bảng D).

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Xếp hạng các đội hạng 3 ở World Cup 2026.

Senegal trở thành đội đầu tiên vào vòng knock-out World Cup năm nay với vị trí thứ 3 cùng 3 điểm. Dù chỉ thắng một trận và thua hai trận, màn hủy diệt Iraq mang ý nghĩa quyết định, giúp Senegal vượt qua nhiều đối thủ xếp thứ 3 khác.

Trước khi các bảng J, K và L hạ màn, chỉ còn 3 suất cuối cùng dành cho các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Tuy nhiên, có tới 6 đội cạnh tranh gồm Iran, Croatia, Algeria, Hàn Quốc, Scotland và CHDC Congo.

Trong số này, Hàn Quốc và Scotland gặp bất lợi lớn nhất. Nếu Croatia và Algeria kiếm được tối thiểu trận hòa, còn CHDC Congo thắng lượt cuối, cả Hàn Quốc và Scotland đều bị loại.

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