Cảnh thót tim ở World Cup 2026

Ở trận Pháp thắng Na Uy 4-1 thuộc bảng I World Cup 2026 sáng 27/6, một chiếc trực thăng bất ngờ bay sát xuống sân Boston, tạo nên khoảnh khắc đáng kinh ngạc.

Trực thăng thường bay rất sát các khán đài ở World Cup 2026.

Sự cố diễn ra ở sân đấu với sức chứa hơn 64.000 chỗ ngồi. Từ vị trí tác nghiệp trên khán đài báo chí, bình luận viên kỳ cựu Jon Champion chứng kiến chiếc trực thăng tư nhân hạ độ cao và bay sát khu vực khán đài, trước khi đáp xuống bãi đáp nằm cạnh sân vận động.

Quá bất ngờ trước tình huống này, Champion lặng người trong vài giây trước khi lên tiếng: "Xin lỗi nếu tôi vừa mất tập trung. Một chiếc trực thăng vừa bay ngang qua sân và tiến sát khán đài đến mức rất nguy hiểm. Có vẻ nó đang chuẩn bị hạ cánh ngay bên cạnh sân".

Đoạn bình luận nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả cũng thừa nhận họ giật mình trước màn xuất hiện bất ngờ của chiếc trực thăng. Hiện chưa rõ phương tiện này thuộc về cá nhân hay tổ chức nào, cũng như danh tính những người có mặt trên khoang.

Trên sân, tuyển Pháp mang đến màn trình diễn bùng nổ để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Ousmane Dembele trở thành tâm điểm khi lập cú hat-trick giúp Pháp giành chiến thắng 4-1. Pháp kết thúc vòng bảng với phong độ hoàn hảo. Dù vậy, khoảnh khắc chiếc trực thăng bay sát khán đài mới là tình huống khiến cả sân vận động phải sửng sốt trong giây lát.

Doue ấn định thắng lợi cho tuyển Pháp Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.