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Thể thao World Cup 2026

Vì sao Scotland chưa bị loại khỏi World Cup 2026 dù nằm ngoài top 8?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 04:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Dù đứng ngoài nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, Scotland chưa chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.

Scotland còn hy vọng dù mong manh.

Scotland khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti, nhưng sau đó liên tiếp nhận thất bại trước Morocco và Brazil. Trận thua 0-3 trước nhà vô địch thế giới 5 lần khiến họ kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm và phải chờ phán quyết từ các bảng đấu khác.

Hiện Scotland xếp thứ 9 trong nhóm các đội đứng thứ 3, tức nằm ngoài tám suất giành quyền vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Steve Clarke còn cơ hội đi tiếp nếu hàng loạt kết quả ở các bảng đấu còn lại diễn ra theo đúng kịch bản mong muốn.

Trước mắt, Scotland cần Croatia và Algeria sảy chân. Croatia hiện chỉ xếp trên Scotland nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nếu thua Ghana với cách biệt từ 3 bàn trở lên ở lượt cuối, đại diện châu Âu sẽ tụt xuống dưới Scotland. Tương tự, Algeria cũng sẽ bị vượt mặt nếu thất bại trước Áo với cách biệt ít nhất 2 bàn.

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Về mặt lý thuyết, Scotland chưa hết hy vọng.

Ngoài ra, thầy trò HLV Clarke còn phải dõi theo những diễn biến ở bảng G. Nếu Ai Cập đánh bại Iran, đội xếp thứ 3 của bảng này sẽ chỉ có 2 điểm, bất kể kết quả trận New Zealand gặp Bỉ ra sao. Điều đó đồng nghĩa Scotland sẽ vượt qua đội đứng thứ 3 của bảng G.

Tương tự ở bảng H. Trong trường hợp bị Tây Ban Nha đánh bại, Uruguay sẽ kết thúc vòng bảng với chỉ 2 điểm và không thể cạnh tranh với Scotland trong cuộc đua giành vé vớt, bất chấp kết quả trận Cape Verde - Saudi Arabia.

Kịch bản cuối cùng liên quan đến Uzbekistan. Đại diện châu Á cần ít nhất trận hòa trước CHDC Congo. Nếu Uzbekistan giành chiến thắng, Scotland cũng hy vọng đội bóng này không thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên để tránh vượt lên trên họ.

Dù phải trông chờ nhiều kết quả đồng thời xảy ra, Scotland chưa hết hy vọng. Trong bóng đá, những bất ngờ luôn có thể xuất hiện và đội bóng của Clarke vẫn còn cơ hội viết tiếp hành trình tại World Cup 2026.

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