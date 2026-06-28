Châu Phi tạo kỳ tích chưa từng có ở World Cup

Có tới 9/10 đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng World Cup 2026, phá sâu kỷ lục cũ và khẳng định vị thế mới của bóng đá lục địa đen.

Các đội tuyển châu Phi làm nên lịch sử. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá châu Phi. Khi vòng bảng khép lại, có tới 9 trong số 10 đại diện của lục địa này giành vé vào vòng knock-out, thiết lập cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Những đội tuyển góp mặt ở vòng loại trực tiếp gồm Nam Phi, Morocco, Senegal, Bờ Biển Ngà, CHDC Congo, Cape Verde, Ai Cập, Algeria và Ghana. Tunisia là đại diện duy nhất phải dừng bước sau ba thất bại liên tiếp trước Thụy Điển, Nhật Bản và Hà Lan.

Thành tích này vượt xa mọi cột mốc trước đây của bóng đá châu Phi. Tại World Cup 2022, chỉ Morocco và Senegal vượt qua vòng bảng, cân bằng kỷ lục từng được Nigeria và Algeria lập ở World Cup 2014. Đến kỳ World Cup lần này, số đội đi tiếp của châu Phi đã tăng lên gấp 4,5 lần.

Sự bùng nổ ấy giúp châu Phi trở thành khu vực có nhiều đội góp mặt ở vòng knock-out nhiều thứ hai giải đấu với 9 đại diện, chỉ xếp sau châu Âu (13 đội). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt nếu nhìn lại lịch sử, khi phải đến World Cup 1986, Morocco mới là đội tuyển châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng. Thậm chí ở World Cup 2018, cả lục địa đen còn không có nổi một đại diện góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thử thách thực sự giờ mới bắt đầu. Nam Phi sẽ chạm trán Canada, Morocco đối đầu Hà Lan, Senegal gặp Bỉ, CHDC Congo đụng độ Anh, trong khi Cape Verde phải đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina.

Ngoài ra, Bờ Biển Ngà gặp Na Uy, Ai Cập chạm trán Australia, Algeria đấu Thụy Sĩ và Ghana đối đầu Colombia cũng là những cặp đấu đáng chờ đợi.

Với số lượng đại diện áp đảo cùng nhiều tập thể giàu sức cạnh tranh, World Cup 2026 đang mở ra cơ hội để bóng đá châu Phi tiếp tục viết nên chương mới trong lịch sử, thay vì chỉ dừng lại ở những câu chuyện cổ tích như Morocco từng làm được bốn năm trước.

Highlights Ai Cập 1-1 Iran Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.