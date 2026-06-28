CĐV Hàn Quốc thất vọng với Nhật Bản và Đức

Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi rơi khỏi nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

NHM Hàn quá đau đớn với kết quả của đội tuyển. Ảnh: Reuters.

Hy vọng đi tiếp của Hàn Quốc chính thức khép lại sau chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan ở lượt cuối bảng K sáng 28/6. Kết quả này khiến đội bóng xứ kim chi bị đẩy khỏi nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và phải dừng bước ngay sau vòng bảng World Cup 2026.

Trước đó, Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A và khép lại vòng bảng với 3 điểm. Dù thất bại, thầy trò HLV Hong Myung-bo vẫn nuôi hy vọng giành vé vớt. Tuy nhiên, khi các bảng đấu còn lại lần lượt hạ màn, cánh cửa dành cho đại diện châu Á ngày càng khép lại.

Trên Starnews, người hâm mộ không chỉ trút giận lên HLV Hong Myung-bo và các cầu thủ mà còn tỏ ra thất vọng với những kết quả từ các đội tuyển châu Á khác. Nhiều CĐV cho rằng Nhật Bản, Australia và Uzbekistan đều không mang đến những kết quả có lợi để Hàn Quốc giữ hy vọng đi tiếp.

Ở bảng F, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1, giúp cả hai cùng giành vé vào vòng knock-out khi đội bóng Bắc Âu có 4 điểm. Đến bảng D, Australia cũng chia điểm với Paraguay trong trận hòa không bàn thắng, qua đó cả hai đội cùng vượt qua vòng bảng.

Đức bị tờ Starnews trách móc vì để thua Ecuador.

Hy vọng cuối cùng của Hàn Quốc được đặt vào Uzbekistan. Đại diện Trung Á thậm chí mở tỷ số trước CHDC Congo, nhưng sau cùng lại để thua ngược 1-3. Chính kết quả này đã đặt dấu chấm hết cho cơ hội của đội bóng xứ kim chi.

Không dừng lại ở đó, thất bại 1-2 của Đức trước Ecuador ở bảng E cũng khiến người hâm mộ Hàn Quốc thêm cay đắng khi đại diện Nam Mỹ giành quyền đi tiếp. Báo Starnews thậm chí dùng cụm từ "Nước Đức tàn nhẫn" để mô tả kết quả khiến Hàn Quốc chịu thêm bất lợi.

Chiến dịch World Cup 2026 vì thế khép lại trong thất vọng với Hàn Quốc. Từ một đội tuyển được kỳ vọng vượt qua bảng đấu thuận lợi, họ phải rời giải ngay sau vòng bảng và chứng kiến giấc mơ đi tiếp tan biến bởi chuỗi kết quả ở các bảng đấu khác.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.