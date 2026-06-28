Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2026

Sau khi Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026, truyền thông nước này đồng loạt đăng tải những bài viết nặng nề, gọi đây là "thảm họa" và hướng mũi chỉ trích về HLV Hong Myung-bo.

Hàn Quốc có giải đấu thất vọng.

Sáng 28/6, giấc mơ đi tiếp của Hàn Quốc tại World Cup 2026 khép lại sau khi CHDC Congo ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K. Kết quả khiến đội bóng xứ kim chi không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, kéo theo làn sóng thất vọng và chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước.

Tờ Star News giật dòng tít cay đắng: "HLV Hong Myung-bo chính thức bị loại khỏi World Cup: Uzbekistan không thể cứu Hàn Quốc". Theo tờ này, mọi hy vọng mong manh của Hàn Quốc tan biến khi CHDC Congo ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1 để cán đích ở vị trí thứ 3 bảng K với 4 điểm, qua đó giành quyền đi tiếp.

Star News cho biết tuyển Hàn Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản vào vòng knock-out, thậm chí tăng cường tập luyện tại đại bản doanh ở Guadalajara trong lúc chờ kết quả các bảng đấu còn lại.

Sau thất bại trước Nam Phi, Son Heung-min và Lee Kang-in đều khẳng định đội tuyển sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. HLV Hong Myung-bo cũng từng tin rằng nếu giành vé đi tiếp, mọi chỉ trích sẽ được thay thế bằng những lời tán dương. Tuy nhiên, tất cả hy vọng sụp đổ chỉ sau 90 phút của trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan.

Báo Hàn Quốc gay gắt chỉ trích đội nhà.

Trong khi đó, Yonhap News nhìn nhận Hàn Quốc phải trả giá vì màn trình diễn kém thuyết phục ở vòng bảng. Đại diện châu Á mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech nhưng sau đó lần lượt để thua Mexico 0-1 và Nam Phi 0-1.

Với chỉ 3 điểm sau 3 lượt trận, Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A và buộc phải trông chờ kết quả từ các bảng đấu khác. Tuy nhiên, họ không nhận được điều kỳ diệu cần thiết để tiếp tục cuộc chơi.

Gay gắt nhất là The Chosun, khi gọi đây là "thảm họa được báo trước". Tờ báo nhấn mạnh việc Hàn Quốc - đội tuyển nằm trong top 20 thế giới với nhiều ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae, bị loại ngay từ vòng bảng chẳng khác nào một cú sốc tương đương việc không thể giành vé dự World Cup.

Chosun cũng hướng mũi dùi về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và HLV Hong Myung-bo. Tờ báo cho rằng quyết định bổ nhiệm chiến lược gia từng thất bại tại World Cup 2014 vấp phải nhiều tranh cãi ngay từ đầu và kết cục tại World Cup 2026 chỉ là sự xác nhận cho những lo ngại trước giải.

Việc chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận, cùng hai thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi khiến cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc vốn rất mong manh trước khi chính thức bị dập tắt.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.