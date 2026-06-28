Fan Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ 'tự bơi về nước'

Chiến thắng 3-1 của Congo trước Uzbekistan sáng 28/6 khiến Hàn Quốc hết cơ hội lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và bị loại khỏi World Cup 2026.

Hàn Quốc bị loại là cú sốc của châu Á. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 khép lại theo cách cay đắng với đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi Congo đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K, đại diện châu Á chính thức không còn cơ hội góp mặt trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng knock-out.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn FM Korea, nơi hàng nghìn CĐV trút sự thất vọng sau chiến dịch được xem là thất bại toàn diện của đội tuyển.

Nhiều ý kiến mỉa mai rằng Hàn Quốc nên "bơi về nước" sau màn trình diễn đáng quên. Không ít CĐV cho rằng đội tuyển đã lãng phí cơ hội khi rơi vào bảng đấu được đánh giá rất dễ với CH Czech, Mexico và Nam Phi, nhưng vẫn chỉ giành 1 chiến thắng, nhận 2 thất bại và bị loại ngay từ vòng bảng.

Tâm điểm chỉ trích tiếp tục hướng về HLV Hong Myung-bo. Trên FM Korea, nhiều người gọi ông là "HLV tệ nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc", đồng thời nhắc lại thành tích dẫn dắt đội tuyển ở World Cup 2014 với 1 hòa, 2 thua trước khi tái lập kịch bản bị loại ở World Cup 2026.

Bài đăng với yêu cầu các cầu thủ Hàn Quốc tự bơi về nước.

Một bình luận nhận hơn 300 lượt đồng tình cho rằng việc bổ nhiệm HLV thiếu định hướng và bỏ qua quy trình chuyên môn đã dẫn đến kết cục hiện tại.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều tranh luận về trách nhiệm của các cầu thủ. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ban huấn luyện khi đội tuyển thi đấu thiếu quyết tâm, đặc biệt ở trận thua Nam Phi. Trong khi đó, những ý kiến khác nhận định các cầu thủ cũng là nạn nhân của hệ thống vận hành kém hiệu quả.

Việc Hàn Quốc dừng bước sớm được xem là một trong những cú sốc lớn nhất của World Cup 2026. Đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở vòng knock-out nay phải rời giải ngay sau vòng bảng, khép lại chiến dịch đầy thất vọng và đối mặt với sức ép lớn từ dư luận trong nước.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.