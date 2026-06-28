Cầu thủ Argentina mất vợ và 2 con trong trận động đất ở Venezuela

Hậu vệ Lucas Trejo đau đớn nhận tin vợ và hai con nhỏ thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela.

Bi kịch xé lòng đối với Lucas Trejo.

Theo truyền thông địa phương, trong lúc Trejo có mặt tại thủ đô Caracas để cùng CLB Deportivo La Guaira thi đấu thì hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng trên khắp Venezuela.

Cùng thời điểm, vợ anh là Yanina Maranella cùng hai con nhỏ Aaron và Ainhoa đang ở căn hộ tại khu vực Playa Grande. Tòa nhà nơi gia đình sinh sống đổ sập hoàn toàn sau các rung chấn, khiến cả 3 mất tích.

Ngay sau thảm họa, Trejo tuyệt vọng đăng tải lời kêu cứu trên mạng xã hội: "Tòa nhà của chúng tôi ở Playa Grande sụp đổ. Tôi không biết gia đình mình đang ở đâu. Xin hãy cầu nguyện và chia sẻ thông tin nếu ai đó nhìn thấy họ".

Cha và em trai của hậu vệ người Argentina cũng lập tức tới hiện trường để tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày hy vọng, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của vợ và hai con anh trong đống đổ nát.

CLB Deportivo La Guaira sau đó phát đi thông báo chia buồn: "Chúng tôi xin sát cánh cùng Lucas Trejo trước sự ra đi đầy đau thương của vợ Yanina Maranella và hai con Aaron, Ainhoa. Cầu mong họ yên nghỉ và gửi lời an ủi sâu sắc tới Lucas cùng gia đình".

Theo số liệu mới nhất, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,76 triệu người bị ảnh hưởng bởi một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong nhiều năm qua.