Nhánh đấu tử thần ở World Cup 2026

Giai đoạn knock-out World Cup 2026 xác định hai thái cực rõ rệt khi Argentina rộng cửa tiến sâu, còn Bồ Đào Nha phải bước vào nhánh đấu khốc liệt với loạt đối thủ sừng sỏ.

Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu cực khó.

Ở nhánh bên phải, Argentina, Brazil và Anh được coi là 3 ông lớn đáng ngại nhất. Brazil sẽ chạm trán Nhật Bản, Anh đối đầu CHDC Congo, còn Argentina chỉ gặp Cape Verde.

Những cặp đấu còn lại như Mexico - Ecuador, Bờ Biển Ngà - Na Uy, Australia - Ai Cập, Thụy Sĩ - Algeria và Colombia - Ghana đều được đánh giá cân bằng.

Khi ấy, các ứng viên hàng đầu tránh được những cuộc đối đầu nảy lửa quá sớm. Theo dự đoán, trận đại chiến đầu tiên ở nhánh này khả năng là cuộc so tài giữa Brazil và Anh tại tứ kết.

Trong khi đó, Argentina có hành trình thuận lợi nhất khi chỉ phải vượt qua những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, trước khi gặp Colombia hoặc Thụy Sĩ ở vòng tám đội mạnh nhất.

Nếu không có bất ngờ, Lionel Messi cùng các đồng đội chỉ thật sự đối mặt thử thách lớn tại bán kết. Ở đó, Brazil hoặc Anh nhiều khả năng sẽ chờ sẵn.

Nhánh bên trái được đánh giá khó nhằn hơn bên phải.

Trái ngược hoàn toàn, nhánh bên trái được ví như "tử thần" với hàng loạt cuộc thư hùng ngay từ vòng 32 đội. Tâm điểm là màn chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Đội thắng có nguy cơ gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, khiến con đường tiến sâu trở nên cực kỳ gian nan.

Một trận cầu đáng chú ý khác là Hà Lan và Morocco. Đại diện châu Phi đang có phong độ ấn tượng và tiếp tục được xem là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào, trong khi "Cơn lốc màu da cam" cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Ngoài ra, Đức gặp Paraguay, Pháp đối đầu Thụy Điển, Bỉ chạm trán Senegal hay Mỹ gặp Bosnia đều hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Với sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhánh đấu, vòng 32 đội World Cup 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến những cuộc đại chiến đỉnh cao ngay từ đầu, đồng thời mở ra cơ hội để một số ứng viên tận dụng lịch thi đấu thuận lợi nhằm tiến gần hơn tới trận chung kết.

Những đội tuyển gây thất vọng nhất ở vòng bảng World Cup 2026 Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều khi hàng loạt đội tuyển tên tuổi không thể hiện đúng năng lực ở vòng bảng World Cup 2026.