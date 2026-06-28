Đội duy nhất bị loại ở World Cup 2026 dù không thua trận nào

Mọi hy vọng của tuyển Iran tại World Cup 2026 đảo chiều chóng mặt chỉ trong vòng 3 phút kịch tính, từ vị thế giành vé đi tiếp trở thành bị loại đầy cay đắng.

Iran toàn hòa 3 trận ở World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Iran thể hiện phong độ không tồi. Bất chấp những khó khăn trong khâu chuẩn bị, đại diện Tây Á lần lượt hòa New Zealand 2-2, Bỉ 0-0 và Ai Cập 1-1. Họ trở thành đội duy nhất bị loại với thành tích bất bại.

Trong khi đó, Cape Verde cũng hòa cả 3 trận như Iran nhưng xếp thứ 2 ở bảng H. Càng đáng tiếc hơn nữa khi trong số các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, Senegal xếp trên Iran nhờ hiệu số tốt hơn (+2) dù thua tới 2 trận.

Iran khép lại hành trình World Cup 2026 trong sự tiếc nuối, khi tấm vé đi tiếp chỉ cách họ đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi ở những giây cuối cùng của vòng bảng.

Ở phút 90+3 trên sân Arrowhead, Algeria nâng tỷ số lên 3-2 trong trận đấu với Áo. Kết quả tạo ra cục diện có lợi cho Iran. Áo rơi xuống vị trí thứ 3 bảng J với chỉ 3 điểm và hiệu số -1, qua đó mở ra cơ hội để đại diện châu Á chen chân vào nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhờ hiệu số tốt hơn.

Tuy nhiên, kịch bản tưởng chừng an bài lại bị đảo lộn chỉ trong chớp nhoáng. Đến phút 90+6, Áo bất ngờ có bàn gỡ hòa 3-3, kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Bàn thắng khiến cục diện bảng đấu đảo ngược hoàn toàn, đồng thời đẩy Iran ra khỏi nhóm các đội có thể đi tiếp.

Từ trạng thái "cầm vé trong tay", đại diện châu Á rơi thẳng vào cảnh bị loại ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khoảnh khắc chuyển biến chóng vánh trong vòng chưa đầy 3 phút khiến hy vọng của Iran sụp đổ hoàn toàn.

BXH các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Highlights Ai Cập 1-1 Iran Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.