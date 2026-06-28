Kịch bản điên rồ ở World Cup 2026

Sáng 28/6, Algeria hòa Áo với tỷ số 3-3 thuộc lượt cuối bảng L World Cup 2026 để cùng giành quyền vào vòng knock-out.

Trận hòa 3-3 nghẹt thở trước Áo giúp Algeria giành tấm vé cuối cùng vào vòng knock-out World Cup 2026 theo cách kịch tính bậc nhất.

Trận hòa trước Áo giúp Algeria trở thành đội tuyển cuối cùng giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Cuộc đua giành vé vớt tại giải năm nay diễn ra vô cùng căng thẳng. Có tới 7 đội xếp thứ ba cùng giành được 4 điểm, gồm CHDC Congo, Thụy Điển, Ghana, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria và Paraguay. Trong khi đó, Senegal là đội duy nhất đi tiếp với 3 điểm nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại +2.

Iran, Hàn Quốc và Scotland cũng khép lại vòng bảng với 3 điểm, nhưng đều phải dừng bước vì thua Senegal về hiệu số.

Trên sân Arrowhead, Algeria và Áo tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng. Áo mở tỷ số ở phút 28 khi Marko Arnautovic đón đường chuyền dài của David Alaba rồi dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương, dù pha xử lý không thực sự trọn vẹn.

Algeria kịp đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ. Phút 45, hậu vệ Belghali bất ngờ xuất hiện trong vùng cấm và ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Algeria sống sót trong cuộc đua vé vớt đầy hỗn loạn, nơi chỉ một bàn thắng cũng đủ thay đổi số phận cả vòng bảng.

Bước sang hiệp hai, Áo tiếp tục vượt lên dẫn trước. Phút 55, Konrad Laimer kiến tạo để Marcel Sabitzer dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Kết quả này tạm thời đẩy Algeria ra khỏi nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện châu Âu chỉ kéo dài 5 phút trước khi Riyad Mahrez ghi bàn gỡ hòa 2-2, giúp Algeria sống lại hy vọng giành vé đi tiếp.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Phút 90+4, Mahrez hoàn tất cú đúp để đưa Algeria vượt lên dẫn 3-2. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, đại diện châu Phi sẽ vươn lên vị trí nhì bảng, còn Áo bị loại.

Thế nhưng, chỉ một phút sau, Áo tìm được bàn gỡ 3-3 để giữ lại 1 điểm quý giá. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng, trong khi Algeria vẫn giành vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Ở vòng 32 đội, Áo sẽ chạm trán Tây Ban Nha, còn Algeria đối đầu Thụy Sĩ. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 3/7.