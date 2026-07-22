Real Madrid thống trị World Cup theo cách không ngờ

Các cầu thủ Real Madrid ghi 22 bàn tại World Cup 2026, bỏ xa PSG, Arsenal và phần còn lại.

Mbappe ghi 10 bàn, giành Chiếc giày Vàng và trở thành chân sút số một lịch sử World Cup.

World Cup 2026 khép lại với 308 bàn sau 104 trận, trở thành kỳ giải có nhiều pha lập công nhất lịch sử. Việc mở rộng lên 48 đội và bổ sung thêm một vòng knock-out khiến số trận tăng mạnh, nhưng kỷ lục còn đến từ phong độ của những ngôi sao khoác áo các CLB hàng đầu thế giới.

Real Madrid dẫn đầu với 22 bàn, xếp trên PSG (15), Arsenal (13) và Bayern Munich (12). Riêng bộ ba Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior đóng góp tới 21 bàn cho đội bóng Hoàng gia.

Các CLB Premier League ghi dấu ấn

Sunderland, Manchester United và Crystal Palace cùng có 8 bàn. Với Sunderland, Bryan Brobbey ghi 3 bàn cho Hà Lan, Habib Diarra có 2 pha lập công cho Senegal, còn Nilson Angulo, Wilson Isidor và Granit Xhaka mỗi người đóng góp 1 bàn.

Manchester United đạt cùng thành tích nhờ Matheus Cunha, Amad Diallo, Lisandro Martinez, Casemiro và Marcus Rashford. Cách thống kê này gây tranh luận vì Rashford thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn mùa trước, còn Casemiro thông báo chia tay Old Trafford. Tuy nhiên, cả hai vẫn thuộc biên chế Man Utd khi World Cup khởi tranh.

Crystal Palace có 8 bàn từ Ismaïla Sarr, Daichi Kamada và Daniel Muñoz. Sarr nổi bật nhất với bốn pha lập công cho Senegal, trong khi Kamada và Muñoz cùng ghi hai bàn.

Messi ghi toàn bộ tám bàn của các cầu thủ Inter Miami tại World Cup 2026.

Inter Miami cũng chạm mốc 8 bàn, nhưng tất cả đều thuộc về Lionel Messi. Ở tuổi 39, tiền đạo Argentina trải qua kỳ World Cup ghi bàn tốt nhất sự nghiệp và đưa đội tuyển vào chung kết.

Bayern Munich đứng thứ tư với 12 bàn. Harry Kane đóng góp một nửa, Ismael Saibari ghi ba bàn cho Morocco, còn Luis Díaz, Nathaniel Brown và Jamal Musiala mỗi người có một pha lập công. Michael Olise không ghi bàn cho Pháp nhưng lập kỷ lục với bảy kiến tạo.

Arsenal là đại diện Premier League có thành tích tốt nhất với 13 bàn từ bảy cầu thủ. Kai Havertz và Bukayo Saka cùng ghi ba bàn. Mikel Merino chỉ có hai pha lập công, nhưng đều là những bàn quyết định trong hành trình vô địch của Tây Ban Nha. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres và Declan Rice cũng góp tên.

Real Madrid bỏ xa phần còn lại

PSG đứng thứ hai với 15 bàn. Ousmane Dembele dẫn đầu khi ghi sáu bàn cho Pháp, trong đó có cú hat-trick trước Na Uy. Bradley Barcola có ba bàn, còn Desire Doue, Ibrahim Mbaye, João Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi và Fabian Ruiz mỗi người ghi một bàn.

Dù vậy, Real Madrid vẫn tạo khoảng cách rõ rệt. Mbappe ghi 10 bàn, giành Chiếc giày Vàng và nâng tổng thành tích tại World Cup lên 22 pha lập công, qua đó trở thành chân sút số một lịch sử giải đấu.

Các cầu thủ Real Madrid ghi 22 bàn, nhiều hơn bất kỳ CLB nào tại giải.

Bellingham ghi 7 bàn, góp công giúp tuyển Anh đạt thành tích tốt nhất tại World Cup kể từ năm 1966. Vinicius có 4 bàn dù Brazil bị loại sớm, còn Arda Güler ghi bàn còn lại cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành tích ấy cho thấy Real Madrid sở hữu một trong những hàng công giàu chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, nó cũng phơi bày nghịch lý của đội bóng Tây Ban Nha.

Mbappe, Bellingham và Vinícius đều tỏa sáng khi trở về đội tuyển, trong khi Real Madrid lại khép lại mùa giải mà không giành danh hiệu. Vấn đề của họ không nằm ở chất lượng cá nhân, mà ở cách kết nối các ngôi sao trong cùng một hệ thống.