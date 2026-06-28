Đã xác định 16 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026

Vòng knock-out World Cup 2026 lộ diện loạt cặp đấu hấp dẫn, mở ra những màn so tài nghẹt thở sau khi vòng bảng khép lại vào ngày 28/6.

Theo kết quả phân nhánh, tuyển Đức sẽ chạm trán Paraguay vào ngày 30/6. Đây là cặp đấu đáng chú ý khi đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn, nhưng Paraguay luôn là đối thủ khó chịu ở các trận đấu loại trực tiếp.

Kết quả 16 cặp đấu và phân nhánh ở World Cup 2026.

Cùng nhánh trái, Pháp sẽ gặp Thụy Điển vào ngày 1/7, trong khi Nam Phi đối đầu Canada.

Hà Lan sẽ chạm trán Morocco vào ngày 30/6, tạo nên màn so tài giàu thể lực và tốc độ giữa hai đội bóng có phong cách chơi rất khác nhau.

Một cặp đấu khác rất đáng chờ đợi là Bồ Đào Nha gặp Croatia vào ngày 3/7. Người hâm mộ có thể chờ đợi màn đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ gặp đội đứng thứ hai bảng J vào cùng ngày là Áo.

Hai cặp đấu còn lại ở nhánh trái là Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina và Bỉ đối đầu Senegal, cùng diễn ra vào ngày 2/7. Đây đều là những trận đấu tiềm ẩn bất ngờ, nhất là khi Senegal sở hữu nền tảng thể lực tốt, còn Mỹ có lợi thế quen điều kiện thi đấu.

Ở nhánh phải, Brazil sẽ gặp Nhật Bản, còn Bờ Biển Ngà chạm trán Na Uy rạng sáng 30/6. Mexico đối đầu Ecuador vào ngày 1/7, cùng ngày với trận Anh gặp CH Congo. Đây là nhánh đấu quy tụ nhiều đội bóng có khả năng tạo đột biến cao.

Đương kim vô địch Argentina sẽ gặp Cape Verde vào ngày 4/7, trong khi Australia đối đầu Ai Cập vào ngày 3/7.

Thụy Sĩ cũng ra sân ngày 3/7 với đối thủ Algeria. Cặp đấu cuối cùng là Colombia gặp Ghana vào ngày 4/7.

Với việc các nhánh đấu rõ ràng, World Cup 2026 hứa hẹn bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Ở vòng đấu này, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến mọi đội bóng phải trả giá đắt.

Highlights Na Uy 1-4 Pháp Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.