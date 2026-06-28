7 trong số 9 đội châu Á bị loại ở World Cup 2026

World Cup 2026 chứng kiến thực tế đáng buồn cho bóng đá châu Á khi 7/9 đội bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ Nhật Bản và Australia giành quyền đi tiếp.

Châu Á gần như "sạch bóng" sau vòng bảng World Cup 2026.

Nhật Bản và Australia hiếm hoi tạo được dấu ấn tích cực khi cùng kết thúc vòng bảng lần lượt ở vị trí nhì bảng F và bảng D. Đáng chú ý, cả hai không phải phụ thuộc vào cơ chế xét các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, mà giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Trái ngược với thành công đó, phần lớn các đại diện của châu Á đều trải qua vòng bảng đáng thất vọng. Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Uzbekistan và Jordan không thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở bảng đấu của mình và phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Đáng chú ý, Uzbekistan, Jordan và Iraq gây thất vọng lớn khi không giành được bất kỳ điểm số nào sau 3 lượt trận. Những kết quả phản ánh rõ khoảng cách trình độ cũng như sự thiếu ổn định của các đội bóng châu Á khi bước ra sân chơi lớn nhất thế giới.

Riêng Hàn Quốc và Iran phải đợi tới ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng mới biết được số phận. Tuy nhiên, việc chỉ giành được 3 điểm cùng hiệu số kém khiến cả hai đều nằm ngoài top 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Kết quả 7/9 đội bị loại sớm một lần nữa cho thấy bức tranh không mấy tích cực của bóng đá châu Á tại World Cup 2026. Rõ ràng chỉ một số ít đội đủ sức cạnh tranh thật sự ở cấp độ cao nhất.

Ở vòng 32 đội, Nhật Bản sẽ chạm trán Brazil vào rạng sáng 30/6, trong khi Australia gặp Ai Cập ngày 4/7.

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