8 đội hạng 3 vào vòng knock-out World Cup

7. Senegal: Dù để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên khi chạm trán Pháp và Na Uy, Senegal đã tận dụng thành công việc Iraq bị mất người từ phút 13 để đánh bại đối thủ với tỷ số hủy diệt 5-0. Dù chỉ giành 3 điểm tại vòng bảng, hiệu số +0 giúp đại diện châu Phi vượt mặt những đội tuyển như Scotland hay Hàn Quốc để giành vé đi tiếp. Đối thủ tại vòng knock-out của tập thể này là Bỉ, diễn ra vào ngày 2/7.