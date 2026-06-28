8 đội hạng 3 vào vòng knock-out World Cup

|
1. CHDC Congo: Ở trận đấu tại lượt cuối bảng K sáng 28/6, dù sớm bị Uzbekistan vươn lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Eldor Shomurodov, CHDC Congo vẫn vượt khó thành công để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-1. 4 điểm cùng hiệu số +1 giúp đại diện châu Phi trở thành đội thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng World Cup 2026 và sẽ chạm trán tuyển Anh tại vòng knock-out vào ngày 1/7.
|
2. Thụy Điển: Trận hòa 1-1 với Nhật Bản ở lượt cuối bảng F hôm 26/6 giúp Thụy Điển giành điểm số thứ 4. Thầy trò Graham Potter chính thức giành vé đi tiếp và sẽ chạm trán tuyển Pháp tại vòng knock-out vào ngày 1/7.
|
3. Ghana: Dù để thua Croatia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng L, Ghana vẫn chắc suất vào vòng trong nhờ bỏ túi 4 điểm sau hai cuộc chạm trán Panama (thắng 1-0) và Anh (hòa 0-0). Đại diện châu Phi sẽ đối đầu Colombia tại vòng knock-out vào ngày 4/7.
|
4. Ecuador: Một trong những cái tên mang đến nhiều cảm xúc nhất ở vòng bảng World Cup 2026. Sau hai lượt trận đầu tiên chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm, đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-1 hôm 26/6 để giành vé đi tiếp. Thầy trò Sebastian Beccacece sẽ đối đầu Mexico tại vòng knock-out vào ngày 1/7.
|
5. Bosnia & Herzegovina: Trận thắng dễ dàng Qatar ở lượt trận cuối bảng B với tỷ số 3-1 giúp tập thể này đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc, bỏ túi 4 điểm và hiệu số -1. Chừng đó là đủ để thầy trò Sergej Barbarez giành vé đi tiếp. Bosnia & Herzegovina sẽ chạm trán chủ nhà Mỹ tại vòng knock-out vào ngày 2/7.
|
6. Paraguay: Trận hòa không bàn thắng với Australia ở lượt trận cuối bảng D giúp Paraguay tích lũy điểm số thứ tư tại vòng bảng World Cup 2026. Thầy trò Gustavo Alfaro giành vé đi tiếp vào vòng knock-out và sẽ chạm trán tuyển Đức vào ngày 30/6.
|
7. Senegal: Dù để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên khi chạm trán Pháp và Na Uy, Senegal đã tận dụng thành công việc Iraq bị mất người từ phút 13 để đánh bại đối thủ với tỷ số hủy diệt 5-0. Dù chỉ giành 3 điểm tại vòng bảng, hiệu số +0 giúp đại diện châu Phi vượt mặt những đội tuyển như Scotland hay Hàn Quốc để giành vé đi tiếp. Đối thủ tại vòng knock-out của tập thể này là Bỉ, diễn ra vào ngày 2/7.
|
8. Algeria: Trận hòa 3-3 nghẹt thở với tuyển Áo ở lượt trận cuối bảng J là đủ để Algeria giành tấm vé cuối cùng trong nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, bỏ túi 4 điểm sau vòng bảng. Đại diện châu Phi sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại vòng knock-out vào ngày 3/7 tới.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.