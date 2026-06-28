Messi khiến cuộc đua Chiếc giày vàng nóng lên

Lionel Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 6 bàn sau 3 trận cho Argentina.

Lionel Messi ăn mừng bàn thắng trong trận Argentina gặp Jordan tại bảng F World Cup 2026.

Cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026 bắt đầu nóng lên sau loạt trận vòng bảng. Tâm điểm thuộc về Lionel Messi, người đang đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công chỉ sau 3 trận.

Ngôi sao Argentina tiếp tục nổ súng trong trận gặp Jordan tại bảng F. Bàn thắng trên sân AT&T ở Dallas giúp Messi tạo khoảng cách 2 bàn so với nhóm bám đuổi. Theo bảng xếp hạng do AS cập nhật ngày 28/6, siêu sao 39 tuổi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải.

Phía sau Messi là dàn sao tấn công hàng đầu thế giới. Kylian Mbappe có 4 bàn và 2 kiến tạo cho tuyển Pháp. Ousmane Dembele cũng ghi 4 bàn, có 1 kiến tạo. Vinicius Junior của Brazil sở hữu thông số tương tự Dembele. Erling Haaland có 4 bàn cho Na Uy nhưng chưa có kiến tạo.

Khoảng cách giữa Messi và nhóm phía sau chưa đủ an toàn, nhưng lợi thế hiện tại giúp anh chiếm vị trí đẹp trong cuộc đua cá nhân đáng chú ý nhất giải. Với 6 bàn sau 3 trận, Messi cho thấy hiệu suất ghi bàn nổi bật khi Argentina khép lại giai đoạn đầu vòng bảng.

Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026 với 6 pha lập công sau 3 trận.

Chiếc giày vàng luôn là một trong những danh hiệu cá nhân được quan tâm nhất tại World Cup. Bên cạnh chức vô địch, FIFA còn trao các giải như Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ hay nhất và Vua phá lưới. Trong nhóm này, danh hiệu ghi bàn thường tạo ra sức hút lớn vì phản ánh trực tiếp phong độ của các tiền đạo và ngôi sao tấn công.

Lịch sử World Cup cũng khiến cuộc đua năm nay thêm đáng chú ý. Kể từ kỳ đầu tiên năm 1930, chưa cầu thủ nào từng hai lần giành Chiếc giày vàng. Mbappe là người có cơ hội phá cột mốc này, sau khi từng trở thành Vua phá lưới World Cup 2022 tại Qatar.

Tuy nhiên, Messi mới là người đang nắm lợi thế lớn nhất. Anh hơn Mbappe, Dembele, Vinicius và Haaland 2 bàn. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại, đội trưởng Argentina có thể hướng tới Chiếc giày vàng World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhóm phía sau cũng khá đông. Deniz Undav của Đức có 3 bàn và 2 kiến tạo. Johan Manzambi, Ismaila Sarr, Jonathan David, Ismael Saibari, Matheus Cunha, Brian Brobbey, Elijah Just, Harry Kane và Yoane Wissa cùng có 3 bàn.

Cristiano Ronaldo hiện xếp trong nhóm có 2 bàn, ngang Cyle Larin, Daichi Kamada, Yasin Ayari, Anthony Elanga, Kai Havertz, Daniel Munoz, Nicolas Pepe, Julian Quinones và Leandro Trossard.

Cuộc đua vẫn còn dài. Nhưng sau 3 trận đầu, Messi là cái tên nổi bật nhất trên bảng xếp hạng ghi bàn World Cup 2026.