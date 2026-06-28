Messi liên tiếp xô đổ các kỷ lục World Cup

Lionel Messi tiếp tục phá sâu các kỷ lục lịch sử sau siêu phẩm đá phạt đẳng cấp vào lưới Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.

Messi vừa thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại giải đấu này. Pha lập công vào lưới Jordan ngoài việc góp phần giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 3-1, còn đưa siêu sao 39 tuổi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Được tung vào sân từ phút 60 để thay thế cho Nico Paz, Messi lập tức làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Sự hiện diện của anh buộc hàng phòng ngự Jordan phải lùi sâu và liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các tình huống phối hợp trung lộ.

Tuy nhiên, những nỗ lực phòng ngự của đại diện Tây Á nhanh chóng sụp đổ bởi kỹ năng cá nhân thượng thừa của thủ quân đội tuyển Argentina. Phút 80, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Messi thực hiện pha dứt điểm đầy toan tính.

Sau tình huống dàn xếp chiến thuật của Mac Allister, Senesi và Otamendi nhằm tạo kẽ hở nơi hàng rào, ngôi sao mang áo số 10 tung cú sút chìm hiểm hóc. Bóng đi xoáy qua hàng rào, đánh bại hoàn toàn thủ môn Abulaila.

Với bàn thắng này, Messi chính thức nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 19. Đặc biệt, anh san bằng kỷ lục của những huyền thoại như Roberto Rivellino, Jean Bernard và David Beckham để trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi được hai bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong lịch sử giải đấu.

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