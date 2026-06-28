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Thể thao World Cup 2026

Cặp chị em song sinh gây chú ý ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 28/6/2026 21:46 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Trong ngày Bồ Đào Nha gây thất vọng trước Colombia, mọi sự chú ý đổ dồn về cặp chị em song sinh trên khán đài, trong đó có bạn gái của Francisco Conceicao.

Bạn gái Conceicao (áo đỏ) và người em song sinh trên khán đài.

Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 thuộc lượt cuối bảng K World Cup, đồng nghĩa phải bước vào nhánh đấu khó hơn ở vòng knock-out. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, sự chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn về Matilde Neiva và cô em gái song sinh Maria.

Ống kính truyền hình nhiều lần hướng về hai cô gái khi họ ngồi trên khán đài sân Hard Rock theo dõi trận đấu. Cả hai diện áo đấu tuyển Bồ Đào Nha kết hợp trang phục đơn giản nhưng nổi bật nhờ ngoại hình giống hệt nhau.

Khoảnh khắc gây sốt đến ở cuối hiệp một khi Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Matilde ôm đầu đầy tiếc nuối, trong khi Maria cắn ngón tay vì căng thẳng. Biểu cảm đồng điệu của cặp song sinh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều CĐV để lại bình luận hài hước như: "Hai cô gái này là ai mà đẹp đến vậy?", "Điểm sáng duy nhất của Bồ Đào Nha", hay đơn giản là "Quá xuất sắc".

Trong khi đó, Matilde có lẽ còn thất vọng hơn khi bạn trai cô không được HLV trao cơ hội ra sân. Francisco Conceicao ngồi dự bị trong suốt 90 phút, dù trước đó đều được tung vào sân từ ghế dự bị ở các trận gặp CHDC Congo và Uzbekistan.

Conceicao và Matilde bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 nhưng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau khi cầu thủ 23 tuổi sang Italy hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Juventus vào năm ngoái.

Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ hai bảng K, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia ở vòng 32 đội vào ngày 3/7.

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Minh Nghi

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