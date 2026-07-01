Cảnh trái ngược khi Son Heung-min trở về Hàn Quốc

Sau thất bại ở World Cup 2026, Son Heung-min vẫn được người hâm mộ Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt, trái ngược hoàn toàn với làn sóng phản đối dữ dội nhắm vào HLV Hong Myung-bo.

Người hâm mộ liên tục gọi tên Son Heung-min.

Rạng sáng 1/7 (giờ địa phương), Son cùng một số tuyển thủ xuất hiện tại sân bay Incheon dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Dù đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng, đội trưởng Hàn Quốc vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.

Tiếng reo hò, những lời hô vang "I love you" (tạm dịch: Tôi yêu bạn) liên tục vang lên khi Son bước ra khỏi khu vực nhà ga trước khi nhanh chóng được hộ tống rời sân bay. Đáp lại, Son cũng gật đầu chào người hâm mộ.

Sự yêu mến mà người hâm mộ Hàn Quốc dành cho Son trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng chỉ một ngày trước đó, khi HLV Hong Myung-bo trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối dữ dội.

Đội tuyển chọn chuyến bay hạ cánh lúc 4 giờ sáng với hy vọng tránh sự chú ý. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành khi hàng trăm CĐV vẫn có mặt tại sân bay Incheon. Ngay khi HLV Hong xuất hiện, đám đông đồng loạt hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông từ chức và liên tục chỉ trích chiến lược gia 56 tuổi.

Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp để đưa ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển rời sân bay an toàn, trong khi Trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa bầu không khí nặng nề.

Áp lực dành cho HLV Hong bùng nổ sau khi Hàn Quốc gây thất vọng lớn tại World Cup 2026. Đội bóng xứ kim chi dừng bước ngay từ vòng bảng dù được đánh giá rơi vào bảng đấu khá thuận lợi. Không lâu sau khi về nước, HLV Hong quyết định từ chức.

HLV Park Hang-seo dẫn đầu tuyển Hàn Quốc trở về nước Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.