Cảnh trái ngược khi Son Heung-min trở về Hàn Quốc

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Người hâm mộ liên tục gọi tên Son Heung-min.
Rạng sáng 1/7 (giờ địa phương), Son cùng một số tuyển thủ xuất hiện tại sân bay Incheon dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Dù đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng, đội trưởng Hàn Quốc vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.
Tiếng reo hò, những lời hô vang "I love you" (tạm dịch: Tôi yêu bạn) liên tục vang lên khi Son bước ra khỏi khu vực nhà ga trước khi nhanh chóng được hộ tống rời sân bay. Đáp lại, Son cũng gật đầu chào người hâm mộ.
Sự yêu mến mà người hâm mộ Hàn Quốc dành cho Son trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng chỉ một ngày trước đó, khi HLV Hong Myung-bo trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối dữ dội.
Đội tuyển chọn chuyến bay hạ cánh lúc 4 giờ sáng với hy vọng tránh sự chú ý. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành khi hàng trăm CĐV vẫn có mặt tại sân bay Incheon. Ngay khi HLV Hong xuất hiện, đám đông đồng loạt hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông từ chức và liên tục chỉ trích chiến lược gia 56 tuổi.
Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp để đưa ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển rời sân bay an toàn, trong khi Trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa bầu không khí nặng nề.
Áp lực dành cho HLV Hong bùng nổ sau khi Hàn Quốc gây thất vọng lớn tại World Cup 2026. Đội bóng xứ kim chi dừng bước ngay từ vòng bảng dù được đánh giá rơi vào bảng đấu khá thuận lợi. Không lâu sau khi về nước, HLV Hong quyết định từ chức.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.