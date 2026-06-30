Morocco hoàn tất chiến thắng trước Hà Lan trên chấm luân lưu
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.
Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng của một nhóm CĐV Argentina sau thất bại của Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 đang nhận được sự chú ý trên X
Sáng 30/6, Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào lưới Morocco cho Hà Lan ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Khoảnh khắc Alisson và Weverton tiến lại an ủi, động viên các cầu thủ Nhật Bản sau trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6 đang thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 30/6, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đức mở tỷ số 1-0 cho Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.