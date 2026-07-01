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Thể thao World Cup 2026

Vì sao các trận đấu ở World Cup 2026 xuất hiện lính bắn tỉa?

  • Thứ tư, 1/7/2026 23:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự xuất hiện của các tay súng bắn tỉa tại nhiều sân vận động World Cup 2026 là một phần trong hệ thống an ninh nhằm ứng phó với nguy cơ khủng bố và bạo lực súng đạn tại Mỹ.

Các tay bắn tỉa được bố trí ở mỗi trận đấu World Cup 2026 ở Mỹ. Ảnh minh hoạ: Reuters.

Hình ảnh các tay súng bắn tỉa xuất hiện trên nóc khán đài ở nhiều trận đấu World Cup 2026 khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, đây không phải biện pháp đặc biệt dành riêng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà là một quy trình an ninh tiêu chuẩn tại các sự kiện đông người ở Mỹ.

Theo thông tin từ Globo, nhiều sân vận động tại Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) từ lâu đã bố trí những vị trí chuyên biệt, thường được gọi là "ổ bắn tỉa", nơi lực lượng an ninh mang theo súng trường có độ chính xác cao để giám sát toàn bộ khu vực khán đài cũng như vùng phụ cận sân đấu.

Các tay súng này được triển khai tại những vị trí cao nhất của sân vận động nhằm đảm bảo tầm quan sát tối đa. Nhiệm vụ của họ là phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các vụ khủng bố hoặc tấn công bằng súng nhằm vào đám đông.

Việc tăng cường an ninh được xem là cần thiết khi phần lớn các trận đấu World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ, quốc gia thường xuyên đối mặt với các vụ bạo lực súng đạn. Theo tổ chức Gun Violence Archive, chỉ trong năm 2026, nước này đã ghi nhận 206 vụ xả súng hàng loạt.

Dẫu vậy, các tay súng bắn tỉa chỉ là một mắt xích trong hệ thống bảo vệ nhiều lớp được áp dụng tại World Cup 2026. Ban tổ chức còn triển khai hàng loạt biện pháp khác như lực lượng an ninh vũ trang, giám sát bằng camera, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt và các thiết bị hỗ trợ hiện đại, trong đó có cả chó robot từng được giới thiệu trước đó.

Mô hình này không chỉ xuất hiện tại World Cup 2026 mà còn được áp dụng ở các trận đấu thể thao lớn, buổi hòa nhạc, sự kiện chính trị và những nơi tập trung đông người trên khắp nước Mỹ, với mục tiêu giảm thiểu tối đa nguy cơ đe dọa an ninh.

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Đào Trần

World Cup Mỹ Gun Violence Archive bắn tỉa World Cup 2026 NFL

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