Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Thêm một huấn luyện viên mất việc sau World Cup

  • Thứ tư, 1/7/2026 18:08 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trận thua 0-2 Mexico tại vòng 32 đội World Cup 2026 khiến huấn luyện viên Sebastian Beccacece quyết định từ chức do không thể giúp Ecuador tạo nên lịch sử.

Ông Sebastian Beccacece rời ghế huấn luyện viên trưởng Ecuador.

Dù từng gây chấn động với trận thắng Đức 2-1 tại vòng bảng hôm 26/6, màn trình diễn của Ecuador trong cuộc chạm trán Mexico tại vòng 32 đội bị đánh giá là thiếu sức sống.

Việc đánh bại đại diện châu Âu dường như chỉ là một thoáng thăng hoa tạm thời, che lấp đi những hạn chế trong lối chơi mà đội bóng Nam Mỹ phơi bày hoàn toàn trước sức ép từ phía "El Tri".

Trong buổi họp báo chia tay, ông Beccacece thẳng thắn chia sẻ: "Hợp đồng của chúng tôi kết thúc cùng với World Cup. Tôi không nghĩ mình đạt được kỳ tích như đã hứa là biến đây thành kỳ World Cup hay nhất lịch sử của đội bóng. Hôm nay đến lượt tôi nói lời tạm biệt".

Chiến lược gia này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời bỏ các cầu thủ và ban quản lý, những người tạo điều kiện tối đa cho ông. Tuy nhiên, nhà cầm quân 45 tuổi khẳng định việc ra đi là quyết định tất yếu dựa trên kết quả thực tế của giải đấu.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Ecuador vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về người sẽ kế nhiệm ghế nóng để chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo. Sự ra đi của Beccacece để lại một khoảng trống lớn trong quá trình tái thiết đội hình của quốc gia Nam Mỹ này sau một kỳ World Cup nhiều biến động.

Khoảnh khắc bùng nổ của CĐV Mexico sau chiến thắng trước Ecuador Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.

Viral khoảnh khắc cầu thủ Mexico mách trọng tài

Sáng 1/7, phản ứng quyết liệt của Santiago Gimenez gây chú ý mạnh mẽ khi Mexico thắng Ecuador 2-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026.

7 giờ trước

Cầu thủ thứ hai nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng ở World Cup

Sáng 1/7, Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành động che miệng lúc tranh cãi với đối thủ khi Ecuador thua Mexico 0-2 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

7 giờ trước

Hạ gục Ecuador, Mexico phá lời nguyền 40 năm ở World Cup

Sáng 1/7, Mexico thắng thuyết phục Ecuador với tỷ số 2-0 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

11 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup ecuador sebastian beccacece Tuyển Ecuador world cup ecuador sebastian beccacece

    Đọc tiếp

    Tinh trang hien tai cua Raphinha hinh anh

    Tình trạng hiện tại của Raphinha

    18 phút trước 18:09 1/7/2026

    0

    Raphinha vừa trở lại tập luyện cùng đội tuyển Brazil sau chấn thương gân kheo, song khả năng ra sân tại vòng 16 đội của anh vẫn là một dấu hỏi lớn.

    Bernardo Silva mat cho o Bo Dao Nha hinh anh

    Bernardo Silva mất chỗ ở Bồ Đào Nha

    28 phút trước 18:00 1/7/2026

    0

    Bernardo Silva từ chỗ là lựa chọn quen thuộc của tuyển Bồ Đào Nha trở thành “nạn nhân chiến thuật” trong hệ thống của Roberto Martinez tại World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý