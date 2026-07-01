Thêm một huấn luyện viên mất việc sau World Cup

Trận thua 0-2 Mexico tại vòng 32 đội World Cup 2026 khiến huấn luyện viên Sebastian Beccacece quyết định từ chức do không thể giúp Ecuador tạo nên lịch sử.

Ông Sebastian Beccacece rời ghế huấn luyện viên trưởng Ecuador.

Dù từng gây chấn động với trận thắng Đức 2-1 tại vòng bảng hôm 26/6, màn trình diễn của Ecuador trong cuộc chạm trán Mexico tại vòng 32 đội bị đánh giá là thiếu sức sống.

Việc đánh bại đại diện châu Âu dường như chỉ là một thoáng thăng hoa tạm thời, che lấp đi những hạn chế trong lối chơi mà đội bóng Nam Mỹ phơi bày hoàn toàn trước sức ép từ phía "El Tri".

Trong buổi họp báo chia tay, ông Beccacece thẳng thắn chia sẻ: "Hợp đồng của chúng tôi kết thúc cùng với World Cup. Tôi không nghĩ mình đạt được kỳ tích như đã hứa là biến đây thành kỳ World Cup hay nhất lịch sử của đội bóng. Hôm nay đến lượt tôi nói lời tạm biệt".

Chiến lược gia này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời bỏ các cầu thủ và ban quản lý, những người tạo điều kiện tối đa cho ông. Tuy nhiên, nhà cầm quân 45 tuổi khẳng định việc ra đi là quyết định tất yếu dựa trên kết quả thực tế của giải đấu.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Ecuador vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về người sẽ kế nhiệm ghế nóng để chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo. Sự ra đi của Beccacece để lại một khoảng trống lớn trong quá trình tái thiết đội hình của quốc gia Nam Mỹ này sau một kỳ World Cup nhiều biến động.

Khoảnh khắc bùng nổ của CĐV Mexico sau chiến thắng trước Ecuador Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.