Hạ gục Ecuador, Mexico phá lời nguyền 40 năm ở World Cup

Sáng 1/7, Mexico thắng thuyết phục Ecuador với tỷ số 2-0 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Mexico thắng thuyết phục Ecuador ở vòng 32 đội.

Chiến thắng thuyết phục đưa Mexico vào vòng 16 đội, đồng thời giúp "El Tri" chấm dứt lời nguyền kéo dài gần 4 thập kỷ, khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup kể từ năm 1986.

Trước giờ bóng lăn, trận đấu trên sân Azteca buộc phải lùi thời gian khởi tranh một giờ do mưa lớn. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico nhanh chóng đẩy cao đội hình, kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Ecuador.

Cơ hội đầu tiên đến ngay phút thứ 7 khi Raul Jimenez bật cao đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù bỏ lỡ, pha bóng này là lời cảnh báo cho hàng thủ Ecuador về một thế trận đầy khó khăn đang chờ phía trước.

Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, Mexico mở tỷ số ở phút 22. Roberto Alvarado thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác từ cánh trái để Julian Quinones bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương. Tiền đạo này tung cú dứt điểm trái phá, không cho thủ thành Hernan Galindez bất kỳ cơ hội cản phá.

Quinones mở tỷ số cho Mexico.

Chưa kịp ổn định đội hình, Ecuador tiếp tục nhận đòn đau ở phút 31. Tận dụng sai lầm chuyền hỏng của hàng thủ đối phương ngay bên phần sân nhà, Mexico tổ chức tấn công thần tốc. Quinones khống chế gọn gàng trước khi chuyền thuận lợi để Jimenez tung cú sút hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

Thống kê sau 45 phút đầu phản ánh rõ sự áp đảo của đội chủ nhà. Mexico cầm bóng tới 60%, tung ra 10 cú sút, 2 lần đưa bóng trúng đích và đều được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Ecuador chỉ có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm với đúng một lần buộc thủ môn Mexico phải làm việc.

Bị dẫn 2 bàn, Ecuador buộc phải dâng cao đội hình sau giờ nghỉ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tìm cách xuyên phá, đại diện Nam Mỹ vẫn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Mexico. Các pha phối hợp cuối cùng thiếu sự chính xác, khiến họ gần như không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Mexico chơi hay hơn Ecuador.

Ở chiều ngược lại, Mexico chơi chậm rãi nhưng luôn tiềm ẩn sự sắc bén trong những pha phản công và bóng chết. Alvarado liên tiếp thử tài Galindez, trong khi đội trưởng Cesar Montes suýt ghi bàn từ một tình huống đánh đầu nếu không bị thủ môn Ecuador xuất sắc cản phá. Đáng chú ý, Piero Hincapie của Ecuador còn nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng khi tranh cãi ở phút 90+5.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại chiến thắng xứng đáng cho Mexico. Quan trọng hơn cả tấm vé đi tiếp, "El Tri" cuối cùng phá bỏ "lời nguyền Quinto Partido" ám ảnh họ suốt gần 40 năm. Lần gần nhất Mexico góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup là năm 1986, khi bị Tây Đức loại trên chấm luân lưu ở tứ kết.

Giờ đây, đội chủ nhà vượt qua cái bóng quá khứ và sẵn sàng hướng tới những cột mốc mới. Họ duy trì thành tích toàn thắng 4 trận và không nhận bàn thua nào ở World Cup 2026. Đối thủ của Mexico ở vòng 16 đội là Anh hoặc CHDC Congo.

Highlights CH Czech 0-3 Mexico Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.