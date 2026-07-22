1.000 VĐV tranh tài tại giải Taekwondo trẻ quốc gia

Giải vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia 2026 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 27/7, quy tụ khoảng 1.000 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành.

Khoảng 1.000 VĐV từ 34 tỉnh, thành sẽ tranh tài tại Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia 2026 ở TP.HCM.

Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM, từ ngày 23 đến 27/7.

Khoảng 1.300 thành viên tham dự giải, gồm 1.000 VĐV cùng 300 HLV, trọng tài và cán bộ chuyên môn, đại diện cho 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là một trong những sân chơi có quy mô lớn nhất của Taekwondo trẻ Việt Nam.

Giải được tổ chức lần đầu năm 2019 và bước sang mùa thứ sáu. Qua các kỳ thi đấu, sân chơi này trở thành điểm tuyển chọn quan trọng, giúp các địa phương đánh giá lực lượng, đồng thời phát hiện những VĐV có khả năng bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Các võ sĩ tham dự không chỉ cạnh tranh thành tích mà còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Với nhiều VĐV trẻ, đây là bước chuyển quan trọng từ các giải địa phương lên hệ thống thi đấu quốc gia.

Taekwondo Việt Nam đang cần một hệ thống thi đấu ổn định để duy trì nguồn VĐV kế cận. Trong bối cảnh đó, giải trẻ quốc gia đóng vai trò kết nối giữa công tác đào tạo tại địa phương và quá trình tuyển chọn cho đội tuyển.

Từ năm 2012, CJ Group bắt đầu đồng hành với Taekwondo Việt Nam, ban đầu thông qua việc hỗ trợ đội tuyển nữ quốc gia. Phạm vi sau đó được mở rộng sang các giải trẻ và hoạt động đào tạo, hướng đến việc xây dựng lộ trình phát triển liên tục cho VĐV.

Mô hình này giúp các võ sĩ được phát hiện sớm, thi đấu thường xuyên và có thêm cơ hội tiếp cận chương trình huấn luyện ở cấp độ cao hơn. Thay vì chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia, hệ thống được mở rộng xuống tuyến trẻ, nơi quyết định chiều sâu lâu dài của một môn thể thao.

Nhiều VĐV từng thi đấu ở giải thanh thiếu niên đã tiếp tục phát triển tại các đội tuyển tỉnh, thành và cạnh tranh suất lên đội tuyển trẻ quốc gia. Vì thế, chất lượng chuyên môn của giải không chỉ nằm ở số lượng người tham dự mà còn ở khả năng tạo nguồn cho các đấu trường lớn hơn.

Taekwondo là một trong những môn võ có hệ thống đào tạo rộng tại Việt Nam, nhưng khoảng cách từ thành tích trẻ đến cấp độ quốc tế vẫn đòi hỏi quá trình đầu tư dài hạn.

Các VĐV cần được thi đấu thường xuyên, nâng cao thể lực, kỹ thuật và khả năng xử lý áp lực. Những giải đấu có quy mô toàn quốc giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn năng lực của từng võ sĩ, thay vì chỉ dựa vào kết quả tại địa phương.

Việc duy trì giải thường niên cũng tạo điều kiện để các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn. Các đội có thể theo dõi sự tiến bộ của VĐV qua từng mùa, điều chỉnh giáo án và chuẩn bị lực lượng cho các giải trẻ châu Á, thế giới hoặc những kỳ SEA Games trong tương lai.

Giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục giới thiệu những gương mặt mới cho Taekwondo Việt Nam, trong bối cảnh đội tuyển cần tăng cường chiều sâu và chuẩn bị cho chu kỳ thi đấu quốc tế tiếp theo.