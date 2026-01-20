Ra mắt đội tuyển Taekwondo Việt Nam 2026

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam chính thức ra mắt lực lượng năm 2026, mở đầu hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế lớn.

Sáng 20/1 tại TP.HCM, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt đội tuyển Taekwondo Quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia. Sự kiện mở đầu cho chu kỳ huấn luyện, thi đấu mới, trong bối cảnh Taekwondo tiếp tục được xác định là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam.

Tại buổi lễ, lực lượng đội tuyển quốc gia 2026 được giới thiệu với vai trò đại diện Việt Nam tranh tài ở các đấu trường lớn như SEA Games 33, giải vô địch châu Á, CJ Open 2026 và giải vô địch thế giới. Ban huấn luyện nhấn mạnh yêu cầu ổn định lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên sâu và tối ưu khả năng thích ứng với cường độ thi đấu quốc tế ngày càng cao.

Chương trình ra mắt tập trung vào định hướng chuyên môn, với trọng tâm là xây dựng nền tảng thể lực, chuẩn hóa kỹ thuật và tăng tính kỷ luật trong tập luyện. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc chuẩn bị lực lượng từ sớm giúp đội tuyển chủ động hơn trong phân bổ chu kỳ huấn luyện, hạn chế chấn thương và duy trì phong độ ổn định ở các giải đấu kéo dài.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng tiến hành ký kết hợp tác tài trợ chiến lược với CJ Group, qua đó tiếp tục củng cố nguồn lực cho công tác đào tạo, tập huấn và thi đấu quốc tế của đội tuyển trong giai đoạn tới.

Taekwondo hiện nằm trong nhóm các môn thể thao có đóng góp huy chương ổn định cho thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục. Với hơn 100.000 người tập luyện trên toàn quốc, đây cũng là môn thể thao có nền tảng phong trào rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề, vừa hướng đến mục tiêu thành tích trước mắt, vừa đặt nền móng cho các chu kỳ thi đấu dài hạn. Việc ra mắt sớm đội tuyển quốc gia cho thấy quyết tâm nâng cao tính chuyên nghiệp và chiều sâu chuyên môn của Taekwondo Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.