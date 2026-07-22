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Thể thao

Rodrygo gây kinh ngạc

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tin vui đến với Real Madrid khi Rodrygo hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự kiến sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Rodrygo có thể sớm trở lại sân cỏ.

Theo AS, quá trình điều trị của Rodrygo diễn ra cực kỳ tích cực. Anh khiến ban lãnh đạo và đội ngũ y tế Real Madrid kinh ngạc với tốc độ hồi phục thần tốc. Tất cả đều lạc quan về khả năng ngôi sao 25 tuổi trở lại trong giai đoạn hai của mùa giải 2026/27.

Rodrygo chấn thương nặng ở trận gặp Getafe hôm 2/3 khi bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm ngoài đầu gối phải. Chấn thương khiến anh phải nghỉ hết mùa giải, đồng thời lỡ hẹn với World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Sau ca phẫu thuật ngày 10/3, Rodrygo bước vào chương trình hồi phục chuyên sâu. Ban đầu, các bác sĩ dự đoán anh cần khoảng 12 tháng để thi đấu trở lại. Tuy nhiên, những kết quả mới nhất cho thấy quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn mong đợi và thời gian điều trị có thể rút xuống còn khoảng 10 tháng.

Nguồn tin cho biết Rodrygo có thể đi lại bình thường trong nhiều tuần qua và duy trì cường độ tập luyện trong phòng gym nhằm bảo đảm thể lực. Trong thời gian dưỡng thương, anh cũng xuất hiện trên khán đài theo dõi một số trận đấu tại World Cup 2026 với tư cách cổ động viên của Brazil và có dịp gặp Cristiano Ronaldo.

Dù chưa thể ra sân, Rodrygo vẫn luôn hiện diện tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Anh có mặt từ những ngày đầu tập trung trước mùa giải dưới thời HLV Jose Mourinho, tham gia các buổi kiểm tra y tế cùng nhóm cầu thủ không dự World Cup và thường xuyên đồng hành với toàn đội.

Ronaldo nói gì trong ngày tái ngộ Rodrygo Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.

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Minh Nghi

Rodrygo Mourinho Rodrygo

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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