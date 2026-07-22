Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Enzo tan mộng đến Real Madrid

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CLB chủ sân Bernabeu được cho là đã loại trừ khả năng chiêu mộ Enzo Fernandez trong hè này.

Enzo từng công khai mong muốn đến Real.

Theo Fichajes, Real Madrid sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Chelsea, bởi tiền vệ người Argentina không nằm trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở thời điểm hiện tại.

Động thái này được xem là lời phủ nhận dứt khoát sau nhiều tháng Enzo liên tục được liên hệ với sân Bernabeu. Ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định chưa từng gửi đề nghị, trực tiếp hay gián tiếp, tới Chelsea và cũng không có ý định mở các cuộc thương lượng trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Quyết định của Real không quá bất ngờ khi Chelsea đang nắm lợi thế tuyệt đối. Đội bóng thành London từng chi 121 triệu euro để đưa Enzo từ Benfica về Stamford Bridge vào đầu năm 2023, đồng thời đã gia hạn hợp đồng với nhà vô địch World Cup 2022 đến năm 2033. Điều đó khiến bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ đòi hỏi mức phí khổng lồ.

Dù vậy, Enzo vẫn chứng minh đẳng cấp bằng những màn trình diễn ấn tượng. Trong hai mùa giải gần nhất, tiền vệ 25 tuổi ghi 24 bàn và có 24 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 48 bàn thắng cho Chelsea, khẳng định vai trò không thể thay thế nơi tuyến giữa.

Về phía Real Madrid, việc rút lui khỏi thương vụ Enzo không đồng nghĩa họ từ bỏ kế hoạch bổ sung nhân sự. Đội bóng Hoàng gia vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ phù hợp hơn với chiến lược chuyên môn và tài chính. Trừ khi xuất hiện bước ngoặt bất ngờ, ngôi sao người Argentina sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea, còn Real Madrid sẽ hướng sự chú ý sang những mục tiêu khác trong hành trình hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real và PSG muốn có sự phục vụ của nhà vô địch World Cup

Sự nghiệp của Ferran Torres có thể bước sang trang mới sau bàn thắng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, khi cả PSG và Real Madrid đều dành sự quan tâm cho tiền đạo này.

11 giờ trước

Duy Anh

Real Real Madrid Enzo Chelsea

    Đọc tiếp

    Học sai Tây Ban Nha

    Học sai Tây Ban Nha

    1 giờ trước 07:00 22/7/2026

    0

    Các CLB lớn có thể trả giá nếu chỉ sao chép khả năng kiểm soát bóng mà bỏ qua yếu tố quan trọng nhất trong thành công của Tây Ban Nha: pressing.

    Đội bóng Saudi Arabia hành động với Kane

    Đội bóng Saudi Arabia hành động với Kane

    1 giờ trước 06:52 22/7/2026

    0

    Al-Hilal cử lãnh đạo sang London đàm phán trực tiếp với đại diện Harry Kane, quyết tâm đưa chân sút người Anh rời Bayern Munich ngay trong hè này.

    Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp

    Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp

    1 giờ trước 06:51 22/7/2026

    0

    Trung vệ Presnel Kimpembe trở thành cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Qatar SC, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi tại Qatar.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý