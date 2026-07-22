Enzo tan mộng đến Real Madrid

CLB chủ sân Bernabeu được cho là đã loại trừ khả năng chiêu mộ Enzo Fernandez trong hè này.

Enzo từng công khai mong muốn đến Real.

Theo Fichajes, Real Madrid sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Chelsea, bởi tiền vệ người Argentina không nằm trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở thời điểm hiện tại.

Động thái này được xem là lời phủ nhận dứt khoát sau nhiều tháng Enzo liên tục được liên hệ với sân Bernabeu. Ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định chưa từng gửi đề nghị, trực tiếp hay gián tiếp, tới Chelsea và cũng không có ý định mở các cuộc thương lượng trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Quyết định của Real không quá bất ngờ khi Chelsea đang nắm lợi thế tuyệt đối. Đội bóng thành London từng chi 121 triệu euro để đưa Enzo từ Benfica về Stamford Bridge vào đầu năm 2023, đồng thời đã gia hạn hợp đồng với nhà vô địch World Cup 2022 đến năm 2033. Điều đó khiến bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ đòi hỏi mức phí khổng lồ.

Dù vậy, Enzo vẫn chứng minh đẳng cấp bằng những màn trình diễn ấn tượng. Trong hai mùa giải gần nhất, tiền vệ 25 tuổi ghi 24 bàn và có 24 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 48 bàn thắng cho Chelsea, khẳng định vai trò không thể thay thế nơi tuyến giữa.

Về phía Real Madrid, việc rút lui khỏi thương vụ Enzo không đồng nghĩa họ từ bỏ kế hoạch bổ sung nhân sự. Đội bóng Hoàng gia vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một tiền vệ phù hợp hơn với chiến lược chuyên môn và tài chính. Trừ khi xuất hiện bước ngoặt bất ngờ, ngôi sao người Argentina sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea, còn Real Madrid sẽ hướng sự chú ý sang những mục tiêu khác trong hành trình hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới.