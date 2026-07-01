Cầu thủ thứ hai nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng ở World Cup

Sáng 1/7, Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành động che miệng lúc tranh cãi với đối thủ khi Ecuador thua Mexico 0-2 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Cầu thủ thuộc biên chế Arsenal nhận thẻ đỏ vì hành động này.

Phút 90+5, trong lúc lời qua tiếng lại với Santiago Gimenez bên phía Mexico, Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện. Ngay lập tức, Gimenez tố cáo trọng tài. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ Ecuador vi phạm quy định mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng tại World Cup 2026 và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu giải "Luật Vini Jr." được áp dụng để xử phạt cầu thủ. Hôm 20/6, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay cũng bị đuổi khỏi sân vì hành động tương tự, trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Luật mới quy định các cầu thủ không được cố tình che miệng khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. FIFA cho rằng việc che miệng có thể khiến trọng tài, VAR và các cơ quan giám sát không thể xác định nội dung cuộc đối thoại, từ đó gây khó khăn trong việc xử lý các hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc vi phạm kỷ luật.

Quy định này được truyền thông quốc tế gọi là "Luật Vinicius" sau hàng loạt vụ việc liên quan đến tiền đạo người Brazil trong những năm gần đây. Mục tiêu của FIFA là tăng tính minh bạch trong giao tiếp trên sân, đồng thời hỗ trợ công tác xử lý các hành vi thiếu chuẩn mực.

Với việc FIFA đang kiên quyết thực thi quy định mới, các cầu thủ buộc phải thay đổi thói quen giao tiếp trên sân nếu không muốn phải trả giá đắt như Hincapie và Almiron tại World Cup 2026.

Trận này, Ecuador thi đấu lép vế và thua chung cuộc 0-2 trước Mexico.

Mexico nâng tỷ số lên 2-0 trước Ecuador Sáng 1/7, Raul Jimenez có cú sút trái phá vào lưới Ecuador nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.