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Thể thao World Cup 2026

Viral khoảnh khắc cầu thủ Mexico mách trọng tài

  • Thứ tư, 1/7/2026 11:37 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng 1/7, phản ứng quyết liệt của Santiago Gimenez gây chú ý mạnh mẽ khi Mexico thắng Ecuador 2-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Khoảnh khắc hài hước của Gimenez.

Phút 90+5, không khí trên sân Azteca trở nên căng thẳng khi trung vệ Piero Hincapie của Ecuador xảy ra tranh cãi với Gimenez của Mexico. Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, Hincapie bất ngờ dùng tay che miệng để nói chuyện với đối thủ.

Chứng kiến tình huống này, Gimenez lập tức phản ứng. Tiền đạo Mexico chạy thẳng về phía trọng tài, liên tục chỉ tay về phía Hincapie và ra dấu mô phỏng động tác che miệng, như muốn nhắc vị vua áo đen về quy định mới của FIFA đang được áp dụng tại World Cup 2026.

Chỉ ít giây sau, trọng tài tiến đến tham khảo tình huống trước khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Hincapie. Quyết định này khiến các cầu thủ Ecuador phản ứng dữ dội, trong khi Gimenez trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì màn "tố cáo".

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Hincapie kêu oan sau khi bị đối thủ tố cáo.

Đoạn video ghi lại cảnh tiền đạo Mexico chạy theo trọng tài, vừa chỉ tay vừa liên tục thực hiện động tác che miệng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hâm mộ nhận xét Gimenez nắm rất rõ luật mới của FIFA và không bỏ lỡ cơ hội nhắc trọng tài xử lý tình huống.

Nhiều ý kiến hài hước cho rằng tiền đạo Mexico "làm trợ lý VAR bất đắc dĩ", góp phần khiến trọng tài không thể bỏ qua tình huống gây tranh cãi ở những giây cuối trận.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên áp dụng nghiêm quy định cấm cầu thủ cố tình che miệng khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Trước Hincapie, Miguel Almiron của Paraguay là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ vì hành động này.

Mexico nâng tỷ số lên 2-0 trước Ecuador Sáng 1/7, Raul Jimenez có cú sút trái phá vào lưới Ecuador nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Hình ảnh Messi che miệng gây tranh cãi

Cùng có hành động dùng tay che miệng trên sân nhưng Miguel Almiron nhận thẻ đỏ còn Lionel Messi vô sự, qua đó tạo nên làn sóng tranh cãi tại World Cup 2026.

12:14 21/6/2026

Cầu thủ thứ hai nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng ở World Cup

Sáng 1/7, Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành động che miệng lúc tranh cãi với đối thủ khi Ecuador thua Mexico 0-2 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Hạ gục Ecuador, Mexico phá lời nguyền 40 năm ở World Cup

Sáng 1/7, Mexico thắng thuyết phục Ecuador với tỷ số 2-0 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mexico Tuyển Ecuador Mexico

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