Bernardo Silva mất chỗ ở Bồ Đào Nha

Bernardo Silva từ chỗ là lựa chọn quen thuộc của tuyển Bồ Đào Nha trở thành “nạn nhân chiến thuật” trong hệ thống của Roberto Martinez tại World Cup 2026.

Bernardo Silva không còn là lựa chọn mặc định trong đội hình Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Bernardo Silva từng là một trong những cái tên gần như mặc định của tuyển Bồ Đào Nha. Trong 20 trận được triệu tập kể từ Euro 2024, anh đá chính 14 lần. Nhưng tại World Cup 2026, vị thế ấy đang thay đổi nhanh chóng.

Silva đá chính ở trận ra quân, trước khi bị Roberto Martinez rút ra sau 45 phút. Từ đó, tân binh Real Madrid không còn xuất hiện trong đội hình xuất phát. Ở trận hòa Colombia, anh thậm chí không chơi phút nào.

Vấn đề của Silva không đơn thuần nằm ở phong độ. Nó đến từ cách Bồ Đào Nha đang vận hành. Martinez ưu tiên bộ ba Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes ở trung tuyến. Trong hệ thống ấy, Bernardo không còn nhiều đất diễn ở vị trí sở trường.

Bản thân cầu thủ 31 tuổi hiểu rõ tình thế. “Tất nhiên, tôi phù hợp hơn với các vị trí trung tâm, nhưng tôi ở đây để giúp đội”, Silva nói trước trận gặp Croatia ở vòng 1/16. Anh tránh mọi tranh cãi, khẳng định việc lựa chọn nhân sự thuộc về HLV.

Thái độ ấy cho thấy sự chuyên nghiệp của một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Silva nói sẵn sàng giúp đội dù chỉ chơi 5 phút hoặc đóng góp trong phòng thay đồ. Nhưng đằng sau sự điềm tĩnh đó là một thực tế khó phủ nhận: vai trò của anh ở tuyển Bồ Đào Nha đã bị thu hẹp.

Roberto Martinez đối mặt bài toán khó khi Bernardo Silva không còn phù hợp hoàn toàn với hệ thống hiện tại.

Silva hiện không còn là cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa như thời Monaco hay những năm đầu ở Man City. Anh mất dần sự bùng nổ, tốc độ và khả năng rê dắt ở biên. Ngược lại, Silva ngày càng giống một tiền vệ tổ chức, giỏi kiểm soát nhịp độ, ít mất bóng và mạnh ở các pha xử lý trung tâm.

Vấn đề là tuyển Bồ Đào Nha đã có Vitinha và Joao Neves cho vai trò ấy. Nếu đưa Bernardo vào giữa sân, Martinez phải phá vỡ cấu trúc đang được ưu tiên. Nếu để anh đá cánh phải, Bồ Đào Nha lại không có mẫu cầu thủ biên giàu tốc độ và đột biến như hệ thống hiện tại đòi hỏi.

Đó là lý do Silva bị gọi là “nạn nhân chiến thuật”. Anh không hẳn sa sút đến mức mất chỗ, nhưng cũng không còn là mảnh ghép lý tưởng cho cách Bồ Đào Nha muốn chơi. Đội bóng của Martinez thiên nhiều hơn về tốc độ, các pha chuyển trạng thái và sự trực diện, trong khi Bernardo cần một tập thể compact hơn để phát huy khả năng điều tiết.

Trận gặp Croatia có thể mở ra cơ hội cho Bernardo. Đây nhiều khả năng là trận đấu có nhịp độ chậm hơn, phù hợp với một cầu thủ biết giữ bóng và kiểm soát tiết tấu. Tuy nhiên, việc anh trở lại đội hình chính vẫn là dấu hỏi.

Silva không tạo sóng gió trong nội bộ. Nhưng chính sự im lặng ấy càng làm nổi bật bài toán của Martinez: dùng một cầu thủ đẳng cấp ở đâu, khi hệ thống hiện tại không còn chỗ thật sự phù hợp cho anh.