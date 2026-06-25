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Thể thao World Cup 2026

Cú sốc cho Bernardo Silva ở tuyển Bồ Đào Nha

  • Thứ năm, 25/6/2026 18:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Joao Felix tỏa sáng bên cạnh Cristiano Ronaldo khiến vị trí của Bernardo Silva tại tuyển Bồ Đào Nha bị đặt trước dấu hỏi lớn.

Silva chưa để lại dấu ấn đáng kể nào ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn thuyết phục của tuyển Bồ Đào Nha trong chiến thắng trước Uzbekistan ở lượt hai bảng K hôm 24/6 tạo ra áp lực đáng kể lên Bernardo Silva. Tiền vệ vừa gia nhập Real Madrid có nguy cơ mất suất đá chính sau khi Joao Felix tận dụng rất tốt cơ hội được trao.

Sau trận đấu tại World Cup 2026, mọi sự chú ý đổ dồn vào Cristiano Ronaldo khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, phía sau cột mốc của siêu sao 41 tuổi là những thay đổi đáng chú ý trong đội hình Bồ Đào Nha.

Felix là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo khoác áo Al Nassr được HLV Roberto Martinez trao cơ hội đá chính thay cho Silva và nhanh chóng để lại dấu ấn. Những pha phối hợp ăn ý giữa Felix với Ronaldo gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của họ trong màu áo CLB tại Saudi Arabia.

Theo AS, Felix ghi điểm mạnh mẽ sau mùa giải thành công ở Al Nassr. Trận gặp Uzbekistan được xem là bước ngoặt khi Roberto Martinez quyết định đặt niềm tin vào cựu cầu thủ Atletico Madrid thay vì Silva.

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Felix đang chiếm trọn lòng tin từ HLV Martinez. Ảnh: Reuters.

Ở trận ra quân gặp CHDC Congo, Silva thi đấu khá mờ nhạt, giống phần lớn các đồng đội. Ngược lại, Felix mang đến sự tươi mới và hiệu quả hơn hẳn trong cách vận hành lối chơi. Điều đó khiến khả năng Silva trở lại đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu quan trọng với Colombia bị đặt dấu hỏi.

Thực tế, đây không phải lần đầu Silva bị gạt khỏi lựa chọn ưu tiên của Roberto Martinez. HLV người Tây Ban Nha từng loại anh khỏi đội hình trong đợt tập trung tháng 3. Tại World Cup 2026, ông tiếp tục đưa ra quyết định tương tự khi muốn làm mới hàng công.

Khó khăn của Silva còn đến từ sự cạnh tranh ngày càng lớn. Francisco Conceicao và Rafael Leao đều gây ấn tượng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị. Dù sở trường là những cầu thủ chạy cánh thuần túy, cả hai đang tạo sức ép trực tiếp lên vị trí mà ngôi sao Real Madrid có thể đảm nhiệm.

Silva vẫn nhận được sự tin tưởng từ Roberto Martinez nhờ khả năng kiểm soát bóng, sáng tạo và kết nối lối chơi. Tuy nhiên, diễn biến tại World Cup 2026 cho thấy anh không còn là lựa chọn bất khả xâm phạm trong đội hình Bồ Đào Nha.

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Đào Trần

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