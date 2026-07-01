Cựu hậu vệ MU cứu thua gây kinh ngạc

Pha cứu thua ngay trên vạch vôi của hậu vệ Aaron Wan-Bissaka giúp CHDC Congo thoát khỏi bàn thua trước tuyển Anh ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 2/7.

Phút 34 trên sân Atlanta (Mỹ), Marcus Rashford nhận bóng trong tư thế thuận lợi và không bị ai kèm trong vùng cấm CHDC Congo. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo MU bị người đồng đội cũ Aaron Wan-Bissaka cản phá ngay trên vạch vôi.

Tình huống cứu thua của Wan-Bissaka khiến khán giả có mặt trên sân Atlanta ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi sự chắc chắn của cựu hậu vệ MU. Từ đầu giải, Wan-Bissaka mang đến sự an tâm bên hành lang phải nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Premier League.

Wan-Bissaka cứu thua gây kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là Wan-Bissaka từng được xem là một trong những hậu vệ phải triển vọng nhất của bóng đá Anh. Anh từng khoác áo các đội tuyển U20 và U21 Anh, cạnh tranh vị trí với những ngôi sao như Kyle Walker, Reece James, Trent Alexander-Arnold và Kieran Trippier.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt cùng việc không được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia khiến Wan-Bissaka quyết định thay đổi lựa chọn. Tháng 9/2025, anh chính thức ra mắt đội tuyển CHDC Congo trong chiến thắng 4-1 trước Nam Sudan tại vòng loại World Cup, mở ra chương mới trong sự nghiệp quốc tế.

Thậm chí, sau 45 phút đầu tiên trước tuyển Anh, Wan-Bissaka còn gây ấn tượng hơn Djed Spence, hậu vệ phải của "Tam sư" ở trận đấu này. Trong khi Wan-Bissaka chơi chắc chắn và có pha cứu thua ngay trên vạch vôi, Spence lại không thể ngăn Brian Cipenga ghi bàn mở tỷ số cho CHDC Congo ngay từ phút thứ 7.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.